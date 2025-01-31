В 2025 году на Кубани продолжат реставрировать 27 памятников архитектуры

В 2025 году в Краснодарском крае продолжат реставрацию 27 памятников архитектуры, а также в рамках госконтрактов разработают документы более чем для 1 тыс. объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сейчас в крае на государственной охране находятся почти 20 тыс. памятников, относящихся к эпохам от раннего палеолита до второй половины 20 века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В числе памятников, где в 2025 году продолжат ранее начатые ремонтно-реставрационные работы, дом архитектора А. П. Косякина в Краснодаре, ансамбль Всесвятского кладбища, доходный дом подрядчика Ф. М. Акулова, здание Армянского церковно-приходского попечительства на углу улиц Красноармейской и Советской. В Сочи продолжат работы в санатории «Кудепста» и дворцово-парковом ансамбле санатория «Волна», в Армавире планируют отреставрировать жилой дом с торговыми помещениями купца С. Н. Баронова.

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается лидером в России по количеству и многообразию памятников архитектуры. Такие объекты, по его мнению, являются визитной карточкой городов и станиц и притягивают туристов.

«Поэтому особое внимание уделяем их сохранению. Все ремонтно-реставрационные и археологические полевые работы идут под строгим контролем специалистов»,— говорит губернатор.

С 2019 года размер выделяемых из бюджета Краснодарского края средств на сохранение объектов культурного наследия увеличили более чем втрое. В 2025 году планируют определить границы территорий 943 объектов археологического наследия федерального значения в семи районах и разработать около 80 проектов зон охраны, предметов охраны и границ территорий объектов культурного наследия.

Татьяна Ручкина