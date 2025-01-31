В Приморье экс-главе оператора научного флота дали 3,5 года за фиктивную экспедицию

Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего исполняющего обязанности директора ФГБУ научного обслуживания «Национальный оператор научно-исследовательского флота» (НацОНИФ) Алексея Мельникова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Он также должен возместить РФ 41 096 390 руб. причиненного ущерба. Об этом сегодня, 31 января, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор НацОНИФ Алексей Мельников

Фото: НацОНИФ Бывший директор НацОНИФ Алексей Мельников

Фото: НацОНИФ

По версии следствия, в период с ноября 2022-го по февраль 2023 года, возглавляя НацОНИФ, Алексей Мельников оформил продление экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Опарин» на шесть суток. В действительности, настаивает следствие, «в эти дни экспедиция не проводилась». Фиктивное продление работ потребовало увеличения финансирования на 7,9 млн руб. Также за счет махинации, считает следствие, бывшему руководителю НацОНИФ удалось «завысить исполнение плана госпрограммы до 90%». 41 млн руб. неизрасходованных средств субсидии осталось у предприятия, а сам Юрий Мельников получил премию в размере 500 тыс. руб., утверждают в СКР. Ленинский райсуд с позицией следствия согласился.

Задачами НацОНИФ, согласно информации на сайте учреждения, является эксплуатация, строительство и модернизация подведомственного Минобрнауки России научно-исследовательского флота. В настоящее время структура обладает шестью научно-исследовательскими судами различных типов.

Экспедиционный рейс «Академика Опарина» в Охотское море и северо-западную часть Тихого океана, о котором говорится в уголовном деле, длился с 26 ноября 2022-го по 4 января 2023 года. За время экспедиции были произведены гидролого-гидрохимические съемки с отбором проб на анализы гидрохимических показателей воды, донных осадков и проб грунта.

Алексей Чернышев, Владивосток