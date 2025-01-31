Юлию Шахтину избрали председателем Общественной палаты Удмуртии

Директор Дома Дружбы народов Удмуртии Юлия Шахтина стала новым председателем Общественной палаты республики (ОП УР) седьмого состава. Как сообщила пресс-служба общественной организации, ее избрали 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«Мы продолжим курс на укрепление диалога между властью, обществом и каждым жителем республики, активно привлекая и бизнес-сообщество. Уделим пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, традиционным духовно-нравственным ценностям, поддержке гражданских инициатив и, конечно, всесторонней помощи участникам СВО»,— написала госпожа Шахтина во «ВКонтакте».

В шестом составе ОП УР госпожа Шахтина занимала должность зампредседателя комиссии по развитию образования и науки, была членом комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию.

Как указано на сайте ОП УР, с 2021 года являлась директором Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «АРТЭ», замруководителя национальной гимназии имени Кузебая Герда.

В 2020-2021 гг. работала в министерстве национальной политики Удмуртии в должности начальника отдела гармонизации межнациональных отношений. В 2011-2018 гг. — исполнительный директор Института стратегии развития региона, в 2012-2014 гг. — член молодежного парламента при Госсовета Удмуртии.

На посту председателя ОП УР госпожа Шахтина сменит Светлану Малышеву, директора зоопарка Удмуртии и члена регионального отделения Союза женщин России.

В состав ОП УР входят 48 представителей некоммерческих организаций. Срок полномочий седьмого состава — три года. Общественная организация начинает действовать после первого пленарного заседания в первом квартале 2025 года.