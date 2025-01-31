Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юлию Шахтину избрали председателем Общественной палаты Удмуртии

Директор Дома Дружбы народов Удмуртии Юлия Шахтина стала новым председателем Общественной палаты республики (ОП УР) седьмого состава. Как сообщила пресс-служба общественной организации, ее избрали 30 января.

Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«Мы продолжим курс на укрепление диалога между властью, обществом и каждым жителем республики, активно привлекая и бизнес-сообщество. Уделим пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, традиционным духовно-нравственным ценностям, поддержке гражданских инициатив и, конечно, всесторонней помощи участникам СВО»,— написала госпожа Шахтина во «ВКонтакте».

В шестом составе ОП УР госпожа Шахтина занимала должность зампредседателя комиссии по развитию образования и науки, была членом комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию.

Как указано на сайте ОП УР, с 2021 года являлась директором Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «АРТЭ», замруководителя национальной гимназии имени Кузебая Герда.

В 2020-2021 гг. работала в министерстве национальной политики Удмуртии в должности начальника отдела гармонизации межнациональных отношений. В 2011-2018 гг. — исполнительный директор Института стратегии развития региона, в 2012-2014 гг. — член молодежного парламента при Госсовета Удмуртии.

На посту председателя ОП УР госпожа Шахтина сменит Светлану Малышеву, директора зоопарка Удмуртии и члена регионального отделения Союза женщин России.

В состав ОП УР входят 48 представителей некоммерческих организаций. Срок полномочий седьмого состава — три года. Общественная организация начинает действовать после первого пленарного заседания в первом квартале 2025 года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...