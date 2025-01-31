Председатель Еловской думы может возглавить территорию

Спикер думы Еловского округа Максим Пешин претендует на должность главы муниципалитета. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Пешин

Фото: ТИК Еловского округа Максим Пешин

Фото: ТИК Еловского округа

Должность главы Елово стала вакантной вчера, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Глава округа сложил полномочия по собственному желанию, депутаты местной думы его отставку приняли. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур назначен заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов. Дата избрания нового руководителя Елово пока не определена.

Максим Пешин родился в 1982 году. В 2005 году окончил Пермский государственный институт искусства и культуры, работал главным редактором районной газеты «Искра Прикамья». В сентябре 2020 года избран депутатом местной думы и возглавил этот представительный орган.