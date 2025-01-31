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В Уфе возбудили дело о невыплате зарплаты в охранном агентстве «Фараон»

В Уфе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы сотрудникам охранной организации «Фараон». Как сообщили пресс-службы управления СКР и прокуратуры Башкирии, общая сумма задолженности перед 14 работниками составила около 740 тыс. руб. Зарплата не выплачивалась с января по июнь 2024 года. Также было установлено, что трудовые договоры с работниками не заключали.

«Кроме того, прокуратура добилась судебных решений об установлении факта трудовых отношений и взыскании долга в принудительном порядке, директор фирмы привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора)»,— сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

ООО ЧОА «Фараон» зарегистрировано в Уфе в октябре 2002 года. Уставный капитал — 250 тыс. руб. — принадлежит Арсению Камалову. Выручка компании за 2023 год достигла 37 млн руб., чистая прибыль составила 120 тыс. руб. Основные заказчики — медицинские и образовательные учреждения.

Арсений Камалов — бывший депутат горсовета Благовещенска. Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2022 года следственный отдел по Октябрьскому району Уфы проводил доследственную проверку по факту нападения господина Камалова на пытавшегося взять у него интервью журналиста Тимура Давлетова.

Наталья Балыкова

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