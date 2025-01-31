На Кубани погибли водитель и пассажир машины, врезавшейся в дерево

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир автомобиля, врезавшегося в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла ночью 31 января на автодороге Тихорецк — Ленинское Возрождение. Водитель Porsche Cayenne съехал на обочину, после чего машина врезалась в дерево.

Водитель и пассажир погибли на месте. Личность последнего устанавливают правоохранители.

Татьяна Ручкина