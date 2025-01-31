В Кавказском заповеднике создадут еще две смотровые площадки на плато Лагонаки

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике планируют в предстоящем турсезоне увеличить число смотровых площадок на плато Лагонаки с трех до пяти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории, две новые площадки появятся вблизи вышки МТС и на единственной стоянке со стороны КПП «Лагонаки» — «Инструкторская щель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» Фото: ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник»

«Экологический туризм в заповедниках и нацпарках как раз и подразумевает создание таких объектов в тех местах, где открываются красивые виды. Только так можно находиться в балансе с природными территориями»,— рассказали в пресс-службе. Там отметили, что площадки позволят туристам наблюдать за видами знаменитого плато, находящегося на высоте около 2 тыс. метров.

На смотровых площадках установлена необходимая туристам инфраструктура и стенды с информацией о флоре и фауне Кавказского заповедника, особенностях региона. Плато Лагонаки известно своими альпийскими лугами, более чем 120 пещерами, Каменным Морем и маршрутом №30 «Через горы к морю».

Заповедник был создан в 1924 году. Он остается крупнейшим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Заповедник охватывает земли Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Его площадь составляет более 280 тыс. га. Этот регион богат редкими, эндемичными и реликтовыми видами растений и животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения.

Татьяна Ручкина