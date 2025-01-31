Количество выдворенных из Прикамья мигрантов выросло за год в два с половиной раза
В 2024 году из Пермского края было депортировано 597 иностранных граждан. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В числе депортированных — 238 граждан Таджикистана и 213 уроженцев Узбекистана. Также из Прикамья выдворили выходцев из Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран Ближнего Востока — Афганистана и Ирака, а также один гражданин Китая.
Все выдворенные мигранты проживали и работали в Пермском крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.