Количество выдворенных из Прикамья мигрантов выросло за год в два с половиной раза

В 2024 году из Пермского края было депортировано 597 иностранных граждан. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В числе депортированных — 238 граждан Таджикистана и 213 уроженцев Узбекистана. Также из Прикамья выдворили выходцев из Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Молдавии. Принудительно отправились на родину и представители стран Ближнего Востока — Афганистана и Ирака, а также один гражданин Китая.

Все выдворенные мигранты проживали и работали в Пермском крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.