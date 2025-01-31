В Самарской области полиция выявила новую финансовую пирамиду
Силовики пресекли в Самарской области деятельность производственного кооператива, который функционировал по принципу финансовой пирамиды. Организацию создал уроженец Оренбургской области 1983 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации полиции, обвиняемый открыл офисы кооператива в Кинеле и Борском районе. Под предлогом привлечения денег от пайщиков по договорам инвестиционного займа фигурант уголовного дела завладел средствами жителей Самарской области и потратил по своему усмотрению, выяснили в региональном главке.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по нему были признаны восемь граждан РФ. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн руб.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Богатовский районный суд.