В Самарской области полиция выявила новую финансовую пирамиду

Силовики пресекли в Самарской области деятельность производственного кооператива, который функционировал по принципу финансовой пирамиды. Организацию создал уроженец Оренбургской области 1983 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации полиции, обвиняемый открыл офисы кооператива в Кинеле и Борском районе. Под предлогом привлечения денег от пайщиков по договорам инвестиционного займа фигурант уголовного дела завладел средствами жителей Самарской области и потратил по своему усмотрению, выяснили в региональном главке.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по нему были признаны восемь граждан РФ. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн руб.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Богатовский районный суд.

Георгий Портнов