Пассажир поезда Томск — Адлер напал с ножами на попутчиков

В Омске следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) в отношении пенсионера из Томской области, подозреваемого в покушении на убийство двух лиц в поезде сообщением Томск — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По предварительным данным, ночью 30 января мужчина, находясь в купе вагона поезда в пути следования на перегоне «Каргат — Барабинск», беспричинно напал на двух попутчиков с ножами, угрожая убийством. Когда они отказались выполнять требования нападавшего, он ударил каждого ножом. Пассажиры с травмами покинули вагон, позже их госпитализировали.

Фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина