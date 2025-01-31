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Челябинская область вошла в топ-30 в рейтинге перспективности трудоустройства

Челябинская область на первый квартал 2025 года занимает 21 место среди регионов страны по перспективности трудоустройства с результатом в 73,6 балла. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года Южный Урал потерял одну позицию в рейтинге, сообщает hh.ru.

На одну активную вакансию в Челябинской области, согласно данным платформы за последние три месяца, приходится 3,2 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 66 тыс. руб., а прожиточный минимум для трудоспособного населения в четыре раза ниже — 15,5 тыс. руб. Среди соискателей региона 82,4% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду; 1,3%, наоборот, хотели бы уехать.

Лидером рейтинга стала Амурская область с показателем 77,4 балла. Регион удерживает первое место третий квартал подряд. Также в топ-3 попали Республики Татарстан (77,3 балла) и Башкортостан (76,5 балла).

В основу методологии рейтинга легли шесть ключевых параметров: соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, прожиточный минимум для трудоспособного населения, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать», уровень безработицы.

Виталина Ярховска

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