Житель Сызрани обвиняется в мошенничестве с аварийным жильем на 3,4 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) при продаже жилья аварийного фонда. Преступление инкриминируется жителю Сызрани. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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Следствие установило, что с 2021-го по 2023 годы фигурант дела, зная о сроках переселения граждан из аварийных домов, выкупал жилье и оформлял недвижимость на подставных лиц. После этого обвиняемый оформлял на свое имя договоры купли-продажи по завышенной стоимости. Силовики считают, что предполагаемый преступник делал это, чтобы создать видимость добросовестной сделки.

Затем администрация покупала у собственников жилье по стоимости, которая была заявлена в договорах. Сделки проводились по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Местному бюджету был причинен ущерб на сумму 3,4 млн руб. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в Сызранский городской суд.

Георгий Портнов