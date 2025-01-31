Областную ветлабораторию присоединят к станции по борьбе с болезнями животных

«Ярославскую областную ветеринарную лабораторию» присоединят к «Ярославской областной станции по борьбе с болезнями животных» (ЯОСББЖ). Постановление правительства области об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Присоединение произойдет в форме реорганизации ГБУ ЯО «ЯОСББЖ». Учредителем организации останется областная ветеринарная служба. Предельная штатная служба учреждения после реорганизации составит 200 единиц, точное штатное расписание будет составлено позднее. Мероприятия по присоединению должны быть завершены в мае.

Постановление о реорганизации вышло 28 января, а с 29 января, по данным «СПАРК-Интерфакс», в «ЯОСББЖ» сменился директор. Вместо экс-главы ветслужбы Александра Чавгуна должность занял Петр Малофеев, ранее возглавлявший тутаевский и рыбинский филиалы станции.

Антон Голицын