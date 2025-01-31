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В 2025 году ЧЭМК закроет электродное производство

На Челябинском электрометаллургическом комбинате в текущем году прекратят производство электродов. План мероприятий для этого выстроен, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании координационного совета по экологии, пишет пресс-служба правительства региона.

Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

На предприятии создали дорожную карту безаварийной остановки производства.

«Понимая важность снижения экологической нагрузки на город, мы уже сократили объемы производства электродов до абсолютного минимума и в этом году закроем его полностью после завершения обязательных административных и юридических процедур. Все высвободившиеся работники будут переведены в другие подразделения комбината с сохранением всех условий труда», — цитирует генерального директора ЧЭМК Анатолия Бровко пресс-служба завода.

На заседании также подвели итоги работы координационного совета по экологии за шесть лет. Челябинская область стала пилотным регионом по разработке и реализации передовых практик, которые внедряют в других регионах страны: создания центра экологического мониторинга, рекультивации свалок, разработки экологического стандарта, заключения соглашений с предприятиями о снижении выбросов в окружающую среду. Так, ликвидировано 942 из 1020 несанкционированных свалок, а на реализацию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами было направлено 750 млн руб. из областного бюджета. Это позволило ввести в эксплуатацию дополнительные мощности по переработке более 600 тыс. тонн отходов. За пять лет переработка ТКО с 11% выросла до 69,5%.

По словам Алексея Текслера, в экологические программы для Челябинска и Магнитогорска бизнес инвестировал более 80 млрд руб. Это позволило снизить совокупный объем валовых выбросов на 47% в прошлом году по сравнению с 2017-м, а опасных загрязняющих веществ — на 30%. В Магнитогорске в результате остановки пяти устаревших коксовых печей и ввода новой коксовой батареи на ММК объем снижения выбросов составил 11 тыс. тонн.

Виталина Ярховска

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