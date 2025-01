Ангел преодоления

В возрасте 78 лет ушла из жизни певица и актриса Марианна Фэйтфулл. В официальном сообщении говорится: «Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи».

Фото: File Photo / Reuters Марианна Фэйтфулл

В классовой иерархии, которой в британском обществе уделяют так много внимания, Марианна Фэйтфулл стояла выше всех своих друзей по «свингующему Лондону», включая и самого известного — Мика Джаггера. Ее отец Роберт Глинн Фэйтфулл, британский шпион в годы Второй мировой, имел воинское звание майора и впоследствии профессорскую степень в колледже — он преподавал итальянскую литературу. По линии матери Эвы фон Захер-Мазох, баронессы Эриссо, она приходилась дальней родней Габсбургам и внучатой племянницей Леопольду фон Захер-Мазоху, автору «Венеры в мехах». Фэйтфулл родилась в дорогом районе Хэмпстед и получила строгое воспитание в закрытой школе при монастыре в Ридинге — на этом настояла мать, придерживавшаяся консервативных убеждений. Отец был против, что привело к их разводу.

В школьные годы вместе с подругой Салли Олдфилд, сестрой будущей рок-звезды Майка Олдфилда, Фэйтфулл зачитывалась книжками, которые в их школе были запрещены,— трудами мистика и мага Алистера Кроули, а также маркиза де Сада, Селина, Камю и Кафки. Там же, в Ридинге, еще до знакомства с The Rolling Stones, имели место первые музыкальные опыты Фэйтфул. В кофейнях, популярных у битников, она исполняла хиты начала 1960-х — «House of the Rising Sun», «Blowing in the Wind», «Baby I’m Gonna Leave You». Исполняла a cappella, для нее это было несложно — школьные учителя музыки отмечали ее чистое меццо-сопрано, а характерный надтреснутый тембр появился гораздо позже.

Первым мужем Марианны Фэйтфулл стал художник Джон Данбар, который и познакомил молодую певицу с лондонским артистическим сообществом. В 1965 году у них родился сын Николас, но еще до этого на одной из вечеринок Данбара Марианну заметил менеджер The Rolling Stones Эндрю Луг Олдхэм. Исторический момент он описывал довольно цинично: «Я встретил ангела с большой грудью и заключил с ней контракт». На прослушивании у Олдхэма Фэйтфулл исполнила песню только что оперившегося авторского дуэта Джаггер—Ричардс «As Tears Go By», которая навсегда стала ее визитной карточкой. Вопреки распространенному мнению, «As Tears Go By» не была написана специально для нее. Просто певица и песня встретились в нужное время в нужном месте.

Конвейер поп-музыки Марианна Фэйтфулл в качестве своего будущего не рассматривала, а мечтала о карьере в театре. Однако чуть ли не сразу после окончания школы ей пришлось отправиться в гастрольное турне. Ее имя стояло на афишах рядом с The Hollies, Gerry And The Pacemakers, The Kinks и Дэвидом Робертом Джонсом, который тогда еще не стал Дэвидом Боуи. Девушка с ангельской внешностью и неизменной книжкой в руках не могла не привлекать внимание странствующих рокеров, результатом чего стали краткосрочные отношения с Грэхемом Нэшем и Джином Питни и гораздо более серьезные — с Миком Джаггером. Кстати, именно она познакомила его с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова, книгой, которая, как считается, вдохновила The Rolling Stones на создание песни «Sympathy For The Devil». Правда, прежде, чем «из всех "роллингов" выбрать вокалиста», Фэйтфул успела покорить Брайана Джонса и Кита Ричардса.

Отношения с Джаггером начались, когда Марианна Фэйтфулл была уже большой эстрадной звездой с несколькими альбомами в багаже. И именно в качестве его подружки она в 1967 году оказалась в доме Кита Ричардса во время полицейского налета, в ходе которого у участников вечеринки обнаружили наркотики, а на Марианне Фэйтфул не обнаружили одежды. Джаггеру и Ричардсу светила тюрьма, которую им заменили на условные сроки, и в итоге скандал даже усилил их репутацию дерзких рокеров, для которых закон не писан. А Фэйтфулл в одном из интервью говорила об этом времени следующее: «Это меня уничтожило. Быть мужчиной-наркоманом и вести себя подобным образом — значит добавить себе очарования и привлекательности. Женщина в такой ситуации становится шлюхой и плохой матерью».

Образ девушки с сомнительной репутацией охотно эксплуатировали кинематографисты. В 1967 году Марианна Фэйтфулл дважды оказалась на экране с Аленом Делоном, причем в их совместном фильме «Я никогда не забуду его имя» она впервые в Англии произнесла с экрана слово «fuck». Еще до начала 1970-х сбылась и мечта Марианны Фэйтфул о театре. Она сыграла Ирину в «Трех сестрах» и Офелию в «Гамлете». Удивительным образом сценическая и музыкальная карьера переплелась в жизни Фэйтфулл с наркотической зависимостью. Что тут же нашло отражение в песне. При участии гитариста Рая Кудера, композитора и пианиста Джека Ницше, барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса и своего бойфренда и соавтора Мика Джаггера она записала песню «Sister Morphine», которая стала еще одной ее визитной карточкой. Вскоре после записи умер Брайан Джонс, у беременной от Джаггера Фэйтфулл случился выкидыш, а затем во время поездки с Джаггером в Австралию певица совершила попытку самоубийства. Пара распалась, но от этих отношений в репертуаре The Rolling Stones остались несколько классических хитов, включая «You Can’t Always Get What You Want», «Wild Horses» и «Got The Blues».

После разрыва с Джаггером Марианна Фэйтфулл на 10 лет выпала из музыкальной среды и практически опустилась на дно — жила на улице и страдала от героиновой зависимости. В 1979 году она буквально восстала из пепла с альбомом «Broken English», на котором публика впервые услышала ее новый, сильно огрубевший после перенесенного ларингита голос. С этого момента началась история новой Марианны Фэйтфулл — иконы музыки, моды и кино, чудом выжившей после долгих лет «секса, наркотиков и рок-н-ролла».

Она регулярно меняла продюсеров, пробовала самые смелые коллаборации и подбирала все новые и новые декорации для своей все еще бурной жизни. В буквальном смысле вернувшись с того света, она не боялась рисковать, потому что всё самое главное уже произошло. В 1995 году вышел совместный альбом Марианны Фэйтфулл и Анджело Бадаламенти «А Secret Life». Альбом 1996 года «20th Сentury Blues» Фэйтфулл начала с «Alabama Song» авторства Курта Вайля и Бертольда Брехта, под чьим руководством когда-то танцевала в театральной труппе Макса Рейнхардта ее мать Эва. Вскоре Фэйтфул записала музыку знаменитого «балета с пением» Курта Вайля «Семь смертных грехов» — в нем она когда-то играла на сцене в Нью-Йорке. В 1990-е она исполняла песни Роджера Уотерса, Леонарда Коэна и Элтона Джона, а 1997 даже записалась с Metallica. В 2000-е в поле ее интересов попали звезды альтернативного рока — Бек, Ник Кейв, Пи Джей Харви, Билли Корган и Джарвис Кокер и Дэймон Албарн. В альбоме «Easy Come, Easy Go» (2008) с ней пели Cat Power, Руфус Уэйнрайт и Энтони Хегарти. Каждый из них почитал за честь войти в студию с женщиной-олицетворением эпохи, когда популярная музыка была красивым и по-настоящему опасным занятием.

Даже когда долгие годы убивавшая ее героиновая зависимость официально осталась в прошлом, ей постоянно требовалась помощь врачей. Альбом «Before the Poison» (2005) вышел после победы над раком груди. В интервью об альбоме «Easy Come, Easy Go» она сообщила, что 12 лет страдала от гепатита С и успешно излечилась. «Give My Love To London» (2014) с новыми песнями Роджера Уотерса она записывала в постели в своей парижской квартире, восстанавливаясь после перелома крестца. Когда в 2020 у Фэйтфул диагностировали COVID-19, в ее больничном листе говорилось: «только паллиативная помощь». Она впала в кому и провела три недели под аппаратом ИВЛ. Ее менеджер отправил Уоррену Эллису из группы Ника Кейва The Bad Seeds семь треков, наброски которых она успела сделать до болезни. Никто не знал, услышит ли она когда-нибудь эти песни. Врачи заключили, что состояние легких Марианны Фэйтфул не предполагает пения. Однако в 2021 году вышел ее последний альбом «She Walks In Beauty». Она не пела, она читала стихи поэтов-романтиков, которые зубрила еще в католической школе для девочек: Китса, Байрона, Шелли, Вордсворта, Теннисона. За спиной Марианны Фэйтфул Ник Кейв играл на рояле, а Уоррен Эллис создавал звуковые ландшафты вместе с Брайаном Ино. Ее всю жизнь сопровождали романтики. Они же каждый раз вытаскивали ее с того света. Но сегодня ее песня оборвалась.

Игорь Гаврилов