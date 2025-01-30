Баскетболистки курского «Динамо» вышли в финал Премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл сыктывкарскую «Нику-Лузалес» в матче Премьер-лиги. Встреча прошла в Сыктывкаре и завершилась со счетом 59:69 (15:20, 18:18, 18:17, 8:14).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками курской команды стали Киара Линскенс (16 очков, семь подборов и четыре передачи), Александра Штанько (13 очков и пять подборов), Джейлин Браун (12 очков и десять подборов) и Нина Глонти (десять очков, 12 подборов и пять передач).

Победа в этом матче помогла «Динамо» выйти в финал чемпионата Премьер-лиги. До конца второго круга осталось два тура. 1 февраля клубы из первой четверки сыграют друг с другом, в частности курское «Динамо», занимающее третье место, примет в Туле лидирующий УГМК из Екатеринбурга.

Алина Морозова