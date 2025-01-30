СКР возбудил дело после обстрела Курской области с двумя ранеными

Главное военное следственное управление СКР возбудило в отношении ряда украинских боевиков уголовное дело о теракте против жителей Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, сегодня ВСУ обстреляли в Кореневском и Рыльском районах населенные пункты, в которых живут мирные жители. В результате в рыльской деревне Воронок пострадали два человека. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в деревнях Никипеловка и Секерино, поселке Коренево Кореневского района.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению»,— рассказали в СКР.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем при ударе по деревне Воронок. По его словам, мужчина получил ранения в результате прямого попадания в жилой жом. Строение загорелось. Бойцы «Барс-Курск» эвакуировали пострадавшего.

«Распространенная рядом Telegram-каналов информация о том, что в результате атак пострадала группа волонтеров, пока подтверждения не находит»,— добавил господин Хинштейн.

В Кореневском районе, по словам главы региона, в поселке Коренево разрушения получили два дома, в деревне Никипеловка — один. В райцентре после обстрела загорелся один дом. Также пострадала хозпостройка в деревне Секерино.

Алина Морозова