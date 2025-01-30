В Ярославле выявлено фальсифицированное сливочное масло

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявило фальсифицированное сливочное масло, в котором обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сливочное масло

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Сливочное масло

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалисты провели проверку масла производства ООО «Фермер» из Ярославля после жалобы на качество продукции. Заявитель утверждал, что масло похоже на спред и имеет запах пальмового масла.

21 января 2025 года была отобрана проба сливочного масла «Крестьянское» высшего сорта с молочной жирностью 72,5% для исследований в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов. В масле были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также выявлены пищевые добавки, такие как сорбиновая кислота, растительные масла и жиры, что указывает на фальсификацию продукции.

Для предотвращения оборота опасного в ветеринарно-санитарном отношении товара, Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на партию сливочного масла. Информация о выявлении опасной продукции направлена в компетентные органы для дальнейших действий.

Антон Голцицын