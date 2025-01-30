В Джубге локализовали лесной пожар на площади 4,5 га

Система «Лесохранитель» вечером 30 января зафиксировала задымление вблизи поселка Псебе в Краснодарском крае. После получения сигнала на место выдвинулись бригады Джубгского филиала Краевого лесопожарного центра и лесничий Ольгинского участкового лесничества. Специалистам удалось локализовать возгорание на территории 4,5 га к 21:00, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изначальная площадь пожара составляла один га. Для предотвращения распространения огня привлекли дополнительные силы.

Сейчас спасатели проводят проливку места возгорания. Также пожарные выполняют комплекс мер по предупреждению повторного воспламенения.

Анна Гречко