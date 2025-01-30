Жителей Ростова предупредили об отключении воды на сутки

С 4 по 5 февраля жители нескольких районов Ростова останутся без воды. Это связано с переподключением объекта к городскому водопроводу и реконструкцией водопроводной линии по ул. Малиновского. Об этом сообщается на сайте Ростовводоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 8:00 часов 4 февраля до 4:00 часов 5 февраля будет ограничена подача водоснабжения в границах ул. Таганрогская -— Малиновского — пер. 1-й Машиностроительный — ж/д пути — пер. Элеваторный.

Кроме того, с 8:30 часов 4 февраля до 8:00 часов 5 февраля без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам: ул. Красноармейская (от пер. Доломановского до пр. Сиверса), пр. Сиверса (от ул. Красноармейской до пер. Приволжского), пер. Доломановский (от ул. Пушкинская до ул. Красноармейской), а также в границах пер. Приволжский — 2-й Переулок — ул. Катаева — ул. Филимоновская — ул. Эстонская.

Анна Анисова