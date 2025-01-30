Британская певица Марианна Фейтфулл умерла в 78 лет
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла на 79-м году жизни. Она была одной из ведущих певиц «британского вторжения» в США. В 1960-х годах Фейтфулл также была девушкой фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера.
Как сообщил представитель певицы вещательной корпорации BBC, Марианна Фейтфулл умерла у себя дома в Лондоне в окружении семьи.
Карьера певицы началась в 1964 году, когда она посетила вечеринку Rolling Stones. Ее заметил продюсер Эндрю Луг Олдем, который являлся менеджером Rolling Stones. Он предложил Марианне Фейтфулл исполнить песню «When Tears Go By», написанную вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером и гитаристом группы Китом Ричардсом.
Самой популярной песней Марианны Фейтфулл в чартах стала композиция «Come and Stay with Me». Она занимает 25-е место в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» телеканала VH1.
Марианна Фейтфулл также снималась в кино. Сыграла в фильмах «Анна» (1967), «Сделано в США» (1966), «Гамлет» (1969), «Мария Антуанетта» (2005), «Париж, я люблю тебя» (2006), «Ирина Палм сделает это лучше» (2007) и других.