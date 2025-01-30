Британская певица Марианна Фейтфулл умерла в 78 лет

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла на 79-м году жизни. Она была одной из ведущих певиц «британского вторжения» в США. В 1960-х годах Фейтфулл также была девушкой фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марианна Фейтфул на джазовом фестивале в Монтрё в 2009 году Фото: Denis Balibouse / Reuters Выступление Марианны Фейтфул в Риге в 2007 году Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters / Ints Kalnins / Reuters Марианна Фейтфул в 1995 году Фото: Reuters Марианна Фейтфул на показе Chanel в 2014 году Фото: Stephane Mahe / File Photo / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Марианна Фейтфул на джазовом фестивале в Монтрё в 2009 году Фото: Denis Balibouse / Reuters Выступление Марианны Фейтфул в Риге в 2007 году Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters / Ints Kalnins / Reuters Марианна Фейтфул в 1995 году Фото: Reuters Марианна Фейтфул на показе Chanel в 2014 году Фото: Stephane Mahe / File Photo / Reuters

Как сообщил представитель певицы вещательной корпорации BBC, Марианна Фейтфулл умерла у себя дома в Лондоне в окружении семьи.

Карьера певицы началась в 1964 году, когда она посетила вечеринку Rolling Stones. Ее заметил продюсер Эндрю Луг Олдем, который являлся менеджером Rolling Stones. Он предложил Марианне Фейтфулл исполнить песню «When Tears Go By», написанную вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером и гитаристом группы Китом Ричардсом.

Самой популярной песней Марианны Фейтфулл в чартах стала композиция «Come and Stay with Me». Она занимает 25-е место в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» телеканала VH1.

Марианна Фейтфулл также снималась в кино. Сыграла в фильмах «Анна» (1967), «Сделано в США» (1966), «Гамлет» (1969), «Мария Антуанетта» (2005), «Париж, я люблю тебя» (2006), «Ирина Палм сделает это лучше» (2007) и других.