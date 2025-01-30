Под Новосибирском начали разбирать экстренно севший самолет Сочи — Омск

Специалисты начали разбирать на части Airbus A320 «Уральских авиалиний», который осенью 2023 года экстренно приземлился в поле под Новосибирском. Рейс направлялся в сторону Омска из Сочи, сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Авиаторщина» Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»

С воздушного судна уже сняли внутренние элементы салона, оборудование кабины пилотов, двигатели, стойки шасси и электронику. Сейчас производят распил фюзеляжа — хвостовая часть лайнера уже отделена. После завершения работ корпус, оперение и полукрылья направят на утилизацию.

Ранее предполагалось, что самолет сможет вернуться в эксплуатацию, так как не получил серьезных повреждений. По предварительной версии, причиной экстренной посадки стал отказ гидравлической системы. Пассажиры не пострадали благодаря действиям командира экипажа Сергея Белова и его коллег.

Анна Гречко