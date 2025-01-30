От побережья Анапы до Веселовки построили 17,6 км защитных сооружений

От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе обустроили 17,6 км защитных сооружений. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Конструкция включает песчаные укрепления, покрытые полипропиленовыми сетями шириной до 3 м. Работы идут на нескольких участках, среди которых — труднодоступные зоны Бугазской косы.

Защитные сооружения предназначены для сдерживания нагонных волн во время февральских штормов и предотвращения распространения мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Анна Гречко