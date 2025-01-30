В Черноземье «Семейная ипотека» на вторичное жильё будет особенно востребована в Тамбовской области

Домклик выделил регионы России с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье. Среди них Тамбовская, Новгородская и Костромская области, а также Республики Ингушетия, Калмыкия и Мордовия.

По поручению Президента России Владимира Путина льготную программу «Семейная ипотека» должны расширить на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где жилищное строительство ведётся в недостаточном объёме.

Чтобы определить регионы, в которых такая ипотека могла бы быть распространена на вторичную недвижимость, аналитики использовали два критерия: наиболее низкая доля выдач «Семейной ипотеки» в 2024 году и наименьшие объёмы строительства первичного жилья в 2024 году среди регионов РФ.

Дополнительно аналитики выделили регионы, попадающие под первый или второй критерии. В них расширение программы на вторичное жилье также пользовалось бы спросом. В расчёт не принимались субъекты, в которых действует Дальневосточная или Арктическая ипотека.

По мнению директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на вторичный рынок жилья поможет семьям с детьми решить жилищный вопрос там, где новое строительство пока не покрывает спрос. В этих регионах темпы возведения новой недвижимости значительно отстают от средних показателей по стране — примерно в 5–6 раз. Поэтому сейчас включение вторичного жилья в программу станет важной мерой поддержки для семей, желающих улучшить свои жилищные условия.