В Славянске-на-Кубани ремонтируют 127-летнее здание школы искусств

В Славянске-на-Кубани продолжают капитальный ремонт Детской школы искусств им. Г. Пономаренко. Объект с инспекцией посетила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты уже заменили кровлю и окна, а также подвели инженерные сети. Рабочие также приступили к облицовке стен, благоустройству и озеленению территории. Параллельно ведут монтаж сцены в парке.

«Ремонт и материально-техническое оснащение планируем завершить к концу года, чтобы дети и взрослые могли наслаждаться обновленным пространством для творчества»,— отметила Виктория Лапина.

Учреждение существует более 60 лет, объект располагался в здании 1897 года постройки. После признания помещения аварийным в 2021 году школу временно разместили в городском Доме культуры. Комплексный капитальный ремонт ДШИ, прилегающего парка и Славянской центральной районной библиотеки начали в 2024 году.

В школе обучаются более 900 воспитанников под руководством 50 преподавателей.

Нурий Бзасежев