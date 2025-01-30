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В Славянске-на-Кубани ремонтируют 127-летнее здание школы искусств

В Славянске-на-Кубани продолжают капитальный ремонт Детской школы искусств им. Г. Пономаренко. Объект с инспекцией посетила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты уже заменили кровлю и окна, а также подвели инженерные сети. Рабочие также приступили к облицовке стен, благоустройству и озеленению территории. Параллельно ведут монтаж сцены в парке.

«Ремонт и материально-техническое оснащение планируем завершить к концу года, чтобы дети и взрослые могли наслаждаться обновленным пространством для творчества»,— отметила Виктория Лапина.

Учреждение существует более 60 лет, объект располагался в здании 1897 года постройки. После признания помещения аварийным в 2021 году школу временно разместили в городском Доме культуры. Комплексный капитальный ремонт ДШИ, прилегающего парка и Славянской центральной районной библиотеки начали в 2024 году.

В школе обучаются более 900 воспитанников под руководством 50 преподавателей.

Нурий Бзасежев

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