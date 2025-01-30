Бастрыкин потребовал отчет о нападении собак в поселке Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по фактам нападения бродячих собак на жителей поселка Новознаменского в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сведения о систематических нападениях беспризорных животных появились в соцсетях. Местные жители сообщили о бездействии муниципальных властей в решении этой проблемы. Кубанские следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову представить отчет по делу.

Анна Гречко