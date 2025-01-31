Моторынок прирос китайскими брендами

Рынок новых мотоциклов в Петербурге по итогам 2024 года вырос на 66,5%. За этот период в городе продали 2291 единицу техники. В прошлом году показатель составлял всего 1376 штук, подсчитали в «Автостате» для «Ъ-СПб». В структуре продаж преобладали китайские марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотоциклы Royal Enfield на выставке «Вездеходер 2024»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мотоциклы Royal Enfield на выставке «Вездеходер 2024»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на мотоциклы увеличился и в целом по РФ. За 12 месяцев в стране было зарегистрировано 43 тыс. новых байков. Рост год к году — 58%. Доля Петербурга в общем объеме продаж составила 5,3%.

Самыми востребованными на российском рынке стали отечественные бренды: уссурийский Regulmoto (выпускается в КНР) с показателем 7,5 тыс. штук, барнаульский Racer (собирается в РФ из китайских, японских и тайваньских комплектующих, 4,6 тыс.) и российская марка Motoland с производством в КНР (4,1 тыс.). Четвертое и пятое мест разделили индийский Bajaj (3 тыс.) и китайский Voge (2,7 тыс.).

В Петербурге наиболее популярными марками оказались Voge с 262 проданными мотоциклами (рост 84%), индийский бренд Royal Enfield, реализовавший в городе 190 штук, и Regulmoto с показателем 163 штуки (103%). Значительно прибавили год к году Motoland (с 60 до 133 единиц), китайский CFMoto (с 51 до 131), японская Honda (с 66 до 122) и китайский Benelli (с 6 до 76). Продажи индийского Bajaj в городе снизились на 3,8%: со 157 мотоциклов в 2023 году до 151 в 2024 году. Также падение спроса наблюдалось у KTM (1,5%) и Минска (13,5%).

Среди моделей в городе лучше всего продавался Voge 300 (102) и Bajaj Dominar (72). Несмотря на снижение интереса у покупателей к KTM Аdventure, по количеству проданных мотоциклов (64 против 69 штук) модель по итогам года удержалась на третьем месте.

Прирост показали Motoland XL250 (52 против 33 штук), Benelli TRK (44 против трех), Regulmoto Sport (37 против 20) и Fuego Tekken (с 35 против 25).

При этом по отношению к третьему кварталу 2024 года рынок по итогам года подрос всего на 7,9 %. Как пояснял автоэксперт Андрей Трой, спад спроса к концу года является для моторынка традиционном и связан с сезонность использования техники. Высокие результаты продаж год к году эксперт связывает с уходом с российского рынка иностранных брендов и замещением их китайскими производителями, стоимость продукции которых оказалась дешевле.

Владимир Колодчук