Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взгляд на Восток

Что посмотреть в Иране за неделю

В 2025 году планируется запустить круизы из России в Иран, сообщило Министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале после визита делегации из Ирана. Это направление стало особенно популярным у туристов после начала спецоперации и последствий этого в виде сложностей с прямыми рейсами, визами и ослаблением рубля по отношению к другим валютам. Главные точки притяжения страны с одной из древнейших в мире историй государственности — в публикации «Стиль. Черноземье».

Иран, Йезд. Вид на старый город

Иран, Йезд. Вид на старый город

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Иран, Йезд. Вид на старый город

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Еще несколько лет назад туристы с опаской воспринимали Иран как страну для путешествий. В качестве причин назывались культурные особенности Исламской Республики, накладывающие определенные ограничения на внешний вид и поведение туристов, а также неспокойная обстановка из-за конфликтов с другими странами. Однако в условиях напряженных отношений России с европейскими государствами многие пересмотрели свои взгляды.

Москва и Тегеран начали разрабатывать программу развития перекрестного туризма около трех лет назад. Важными звеньями стали расширение географии авиарейсов, введение безвизового режима для групповых поездок и запуск в Иране платежной системы «Мир». Впрочем, пока турпоток из Исламской Республики в Россию существенно больше, чем в обратном направлении. По данным за первое полугодие 2024-го, иранских путешественников было 18 тыс., а российских только 8 тыс. Но в Тегеране заверяют, что страна готова к массовому туризму как в плане инфраструктуры, так и в сфере безопасности. Визу в Иран можно оформить и в аэропорту по прибытию, но дотошные путешественники предпочитают сделать это до поездки, через турфирму или напрямую в посольстве в Москве.

Учитывая богатую историю Ирана, путешествовать здесь можно долго и много, местные достропримечательности придутся по вкусу и любителям древностей, и тем, кто увлекается природным туризмом. Если же хочется составить комплексное впечатление о жизни в стране, стоит отправиться сразу в несколько ключевых городов Ирана. Гостиницы можно забронировать онлайн, найти гида — тоже, в том числе русскоговорящего. Но даже без гида путешественникам не стоит бояться заплутать: местные жители очень дружелюбны и всегда готовы помочь туристам. Общаться с ними можно и не зная языка: по-английски или через онлайн-переводчик.

Йезд

Если хотите почувствовать себя внутри восточной сказки, обязательно включите в план путешествия Йезд — один из наиболее древних городов Ирана и центр одноименной провинции. Он построен преимущественно из глиняных домов, находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Здесь можно пожить в настоящем караван-сарае, узнать чуть больше об авестийском божестве Ахурамазде и посетить Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев. Также заслуживают внимания Башни молчания — дахмы. Их зороастрийцы использовали для погребальных обрядов, суть которых в скармливании грифам тел умерших. Сейчас это уже не практикуется, а дахмы существуют в составе музейной территории.

Предыдущая фотография
Йезд. Старый город

Йезд. Старый город

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Комплекс Амир-Чахмаг в Йезде

Комплекс Амир-Чахмаг в Йезде

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исторический центр Йезда на закате

Исторический центр Йезда на закате

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Отель в историческом караван-сарае

Отель в историческом караван-сарае

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Йезд. Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах

Йезд. Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев в Йезде

Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев в Йезде

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Башня молчания

Башня молчания

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 7

Йезд. Старый город

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Комплекс Амир-Чахмаг в Йезде

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исторический центр Йезда на закате

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Отель в историческом караван-сарае

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Йезд. Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев в Йезде

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Башня молчания

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Здесь есть и интересные образцы исламской архитектуры: комплекс Амир-Чахмаг — специальное сооружение для проведения ежегодного ритуала поминовения Имама Хусейна, постройки сада Доулетабад, а также основанная в XII веке соборная Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры.

Шираз

Шираз — шестой по численности населения город Ирана на юге страны, известный своими поэтами, цветами, а когда-то еще и вином, производство которого было запрещено после исламской революции. Это родина многих выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана, например, персидского поэта и суфийского шейха Хафиза. Его гробница находится в одноименном парке Шираза и является очень популярным местом среди гостей и жителей города.

Предыдущая фотография
Шираз. Мечеть Насир оль-Мольк (Розовая мечеть)

Шираз. Мечеть Насир оль-Мольк (Розовая мечеть)

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Зеркальная мечеть Шах-Черах в Ширазе

Зеркальная мечеть Шах-Черах в Ширазе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Зеркальная мечеть Шах-Черах изнутри

Зеркальная мечеть Шах-Черах изнутри

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз. Сад Эрам

Шираз. Сад Эрам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Базар Вакиль в Ширазе

Базар Вакиль в Ширазе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз, базар Вакиль. Продажа ковров

Шираз, базар Вакиль. Продажа ковров

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз. Уличная торговля и женщины в хиджабах

Шираз. Уличная торговля и женщины в хиджабах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 7

Шираз. Мечеть Насир оль-Мольк (Розовая мечеть)

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Зеркальная мечеть Шах-Черах в Ширазе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Зеркальная мечеть Шах-Черах изнутри

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз. Сад Эрам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Базар Вакиль в Ширазе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз, базар Вакиль. Продажа ковров

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шираз. Уличная торговля и женщины в хиджабах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Здесь же расположены известные мечети — например, уникальная зеркальная мечеть Шах-Черах и Розовая мечеть (Насир оль-Мольк), роскошные сады и парки, а также крупные восточные базары. Если планируете привезти из поездки сувениры, обязательно загляните на один из них: здесь вас ждут разнообразные специи, включая любимый иранцами шафран, ковры на любой вкус и цвет самых разных форм и размеров, а также всевозможные изделия, покрытые знаменитой иранской расписной эмалью в технике минакари. А после покупок можно выпить вкуснейшего кофе, который в Иране часто подают с померанцевой водой, и съесть кусочек традиционного финикового пирога гилацги.

Персеполь

По пути между Йездом и Ширазом находится известный всем по учебникам истории Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов. Неподалеку находится и первая столица их империи — Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Сейчас об этом городе напоминает лишь мавзолей заложившего Пасаргады персидского царя Кира II Великого, построенный в VI веке до н. э.

Предыдущая фотография
Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов

Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Барельеф в Персеполе

Барельеф в Персеполе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вид на Персеполь

Вид на Персеполь

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Гробница Кира Великого

Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Гробница Кира Великого

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Комплекс Накше-Рустам

Комплекс Накше-Рустам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Под погребальными камерами Накше-Рустам расположены семь барельефов сасанидской эпохи

Под погребальными камерами Накше-Рустам расположены семь барельефов сасанидской эпохи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 6

Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Барельеф в Персеполе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вид на Персеполь

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Гробница Кира Великого

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Комплекс Накше-Рустам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Под погребальными камерами Накше-Рустам расположены семь барельефов сасанидской эпохи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Позднее уже Дарий I построил Персеполь и перенес столицу туда. Гробница самого Дария, в свою очередь, входит в комплекс Накше-Рустам — общую зону усыпальниц древнеперсидских царей Ахеменидской и Сасанидской династий недалеко от Персеполя. Все гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским, однако сами усыпальницы и древние барельефы сохранились и доступны для просмотра.

Исфахан

Исфахан — третий по величине город Ирана, и именно здесь находятся знаменитые площадь Имама и пятничная мечеть — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО (ими, к слову, также являются и Персеполь, и Накше-Рустам). Площадь Имама — вторая крупнейшая площадь в мире после площади Тяньаньмэнь в Пекине. Она окружена павильонами базара, над которыми возвышаются дворец Али Капу, мечеть Имама, а также мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы), одна из крупнейших мечетей Ирана и мира. Здесь особенно красиво вечером — все объекты подсвечиваются и отражаются в чашах фонтанов.

Предыдущая фотография
Исфахан. Площадь Накш-э Джахан, площадь Шаха до Исламской революции, после нее — площадь Имама

Исфахан. Площадь Накш-э Джахан, площадь Шаха до Исламской революции, после нее — площадь Имама

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы)

Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы)

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мост Аллахверди-хана

Исфахан. Мост Аллахверди-хана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд

Исфахан. Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) вечером

Исфахан. Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) вечером

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мечеть Имама, айван с ночной подсветкой

Исфахан. Мечеть Имама, айван с ночной подсветкой

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Площадь Имама ночью, вид на дворец Али Капу

Исфахан. Площадь Имама ночью, вид на дворец Али Капу

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан, армянский квартал

Исфахан, армянский квартал

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 8

Исфахан. Площадь Накш-э Джахан, площадь Шаха до Исламской революции, после нее — площадь Имама

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы)

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мост Аллахверди-хана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) вечером

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Мечеть Имама, айван с ночной подсветкой

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан. Площадь Имама ночью, вид на дворец Али Капу

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Исфахан, армянский квартал

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По той же причине вечером лучше посещать и мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд. Мост соединяет центр Исфахана с еще одной достопримечательностью — армянским районом Нор-Джуга.

Тегеран

Обязательно заложите хотя бы 1-2 дня и на Тегеран — столицу Ирана на севере страны. В центре города стоит дворцовый комплекс Голестан с роскошными залами и мраморным троном, в котором раньше находилась резиденция шахов династии Каджаров. В Национальном музее драгоценностей представлена богатая коллекция ювелирных изделий, принадлежавших каджарским шахам, а экспозиция Иранского национального музея содержит исторические памятники древности, начиная с эпохи палеолита.

Предыдущая фотография
Тегеран. Вид с башни Бордже Милад

Тегеран. Вид с башни Бордже Милад

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Метро Тегерана

Метро Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Граффити у бывшего посольства США

Тегеран. Граффити у бывшего посольства США

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Вход в здание бывшего посольства США

Тегеран. Вход в здание бывшего посольства США

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Башня Азади

Тегеран. Башня Азади

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Улица Тегерана

Улица Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Планетарий Тегерана

Планетарий Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Мост Табиат

Тегеран. Мост Табиат

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Улицы города

Тегеран. Улицы города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Один из домов в Тегеране

Один из домов в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 10

Тегеран. Вид с башни Бордже Милад

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Метро Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Граффити у бывшего посольства США

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Вход в здание бывшего посольства США

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Башня Азади

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Улица Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Планетарий Тегерана

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Мост Табиат

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тегеран. Улицы города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Один из домов в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Если хотите увидеть город с высоты птичьего полета, поднимитесь на башню Бордже Милад, самое высокое здание в Иране (435 м), или на гору Точал. А у ее подножья, в Дербенде, можно прогуляться или сходить в один из расположенных здесь ресторанов. Чтобы познакомиться с новейшей историей страны, можно посетить Национальный музей Исламской революции и Священной обороны или здание, в котором до революции находилось американское посольство. От музея революции можно дойти до Табиата, крупнейшего пешеходного моста в Тегеране, а затем и до местного планетария.

Передвигаться по столице Ирана удобно и пешком, и на такси — оно здесь значительно дешевле, чем в любом из городов России. Также в Тегеране действует метро, стоимость поездки в 2024 году составляла около 10 руб.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...