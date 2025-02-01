Взгляд на Восток

В 2025 году планируется запустить круизы из России в Иран, сообщило Министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале после визита делегации из Ирана. Это направление стало особенно популярным у туристов после начала спецоперации и последствий этого в виде сложностей с прямыми рейсами, визами и ослаблением рубля по отношению к другим валютам. Главные точки притяжения страны с одной из древнейших в мире историй государственности — в публикации «Стиль. Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран, Йезд. Вид на старый город

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Иран, Йезд. Вид на старый город

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Еще несколько лет назад туристы с опаской воспринимали Иран как страну для путешествий. В качестве причин назывались культурные особенности Исламской Республики, накладывающие определенные ограничения на внешний вид и поведение туристов, а также неспокойная обстановка из-за конфликтов с другими странами. Однако в условиях напряженных отношений России с европейскими государствами многие пересмотрели свои взгляды.

Москва и Тегеран начали разрабатывать программу развития перекрестного туризма около трех лет назад. Важными звеньями стали расширение географии авиарейсов, введение безвизового режима для групповых поездок и запуск в Иране платежной системы «Мир». Впрочем, пока турпоток из Исламской Республики в Россию существенно больше, чем в обратном направлении. По данным за первое полугодие 2024-го, иранских путешественников было 18 тыс., а российских только 8 тыс. Но в Тегеране заверяют, что страна готова к массовому туризму как в плане инфраструктуры, так и в сфере безопасности. Визу в Иран можно оформить и в аэропорту по прибытию, но дотошные путешественники предпочитают сделать это до поездки, через турфирму или напрямую в посольстве в Москве.

Учитывая богатую историю Ирана, путешествовать здесь можно долго и много, местные достропримечательности придутся по вкусу и любителям древностей, и тем, кто увлекается природным туризмом. Если же хочется составить комплексное впечатление о жизни в стране, стоит отправиться сразу в несколько ключевых городов Ирана. Гостиницы можно забронировать онлайн, найти гида — тоже, в том числе русскоговорящего. Но даже без гида путешественникам не стоит бояться заплутать: местные жители очень дружелюбны и всегда готовы помочь туристам. Общаться с ними можно и не зная языка: по-английски или через онлайн-переводчик.

Йезд

Если хотите почувствовать себя внутри восточной сказки, обязательно включите в план путешествия Йезд — один из наиболее древних городов Ирана и центр одноименной провинции. Он построен преимущественно из глиняных домов, находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Здесь можно пожить в настоящем караван-сарае, узнать чуть больше об авестийском божестве Ахурамазде и посетить Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев. Также заслуживают внимания Башни молчания — дахмы. Их зороастрийцы использовали для погребальных обрядов, суть которых в скармливании грифам тел умерших. Сейчас это уже не практикуется, а дахмы существуют в составе музейной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Йезд. Старый город Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Комплекс Амир-Чахмаг в Йезде Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исторический центр Йезда на закате Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Отель в историческом караван-сарае Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Йезд. Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев в Йезде Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Башня молчания Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 7 Йезд. Старый город Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Комплекс Амир-Чахмаг в Йезде Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исторический центр Йезда на закате Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Отель в историческом караван-сарае Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Йезд. Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры, основана в XII веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Аташкадех — храм огня иранских зороастрийцев в Йезде Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Башня молчания Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Здесь есть и интересные образцы исламской архитектуры: комплекс Амир-Чахмаг — специальное сооружение для проведения ежегодного ритуала поминовения Имама Хусейна, постройки сада Доулетабад, а также основанная в XII веке соборная Пятничная мечеть — памятник средневековой архитектуры.

Шираз

Шираз — шестой по численности населения город Ирана на юге страны, известный своими поэтами, цветами, а когда-то еще и вином, производство которого было запрещено после исламской революции. Это родина многих выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана, например, персидского поэта и суфийского шейха Хафиза. Его гробница находится в одноименном парке Шираза и является очень популярным местом среди гостей и жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шираз. Мечеть Насир оль-Мольк (Розовая мечеть) Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Зеркальная мечеть Шах-Черах в Ширазе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Зеркальная мечеть Шах-Черах изнутри Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз. Сад Эрам Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Базар Вакиль в Ширазе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз, базар Вакиль. Продажа ковров Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз. Уличная торговля и женщины в хиджабах Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 7 Шираз. Мечеть Насир оль-Мольк (Розовая мечеть) Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Зеркальная мечеть Шах-Черах в Ширазе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Зеркальная мечеть Шах-Черах изнутри Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз. Сад Эрам Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Базар Вакиль в Ширазе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз, базар Вакиль. Продажа ковров Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шираз. Уличная торговля и женщины в хиджабах Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Здесь же расположены известные мечети — например, уникальная зеркальная мечеть Шах-Черах и Розовая мечеть (Насир оль-Мольк), роскошные сады и парки, а также крупные восточные базары. Если планируете привезти из поездки сувениры, обязательно загляните на один из них: здесь вас ждут разнообразные специи, включая любимый иранцами шафран, ковры на любой вкус и цвет самых разных форм и размеров, а также всевозможные изделия, покрытые знаменитой иранской расписной эмалью в технике минакари. А после покупок можно выпить вкуснейшего кофе, который в Иране часто подают с померанцевой водой, и съесть кусочек традиционного финикового пирога гилацги.

Персеполь

По пути между Йездом и Ширазом находится известный всем по учебникам истории Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов. Неподалеку находится и первая столица их империи — Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Сейчас об этом городе напоминает лишь мавзолей заложившего Пасаргады персидского царя Кира II Великого, построенный в VI веке до н. э.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Барельеф в Персеполе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вид на Персеполь Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Гробница Кира Великого Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Комплекс Накше-Рустам Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Под погребальными камерами Накше-Рустам расположены семь барельефов сасанидской эпохи Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 6 Персеполь, древнеперсидский город на юго-западе Ирана, возникший в VI—V веках до н. э., одна из столиц империи Ахеменидов Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Барельеф в Персеполе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вид на Персеполь Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Пасаргады (близ современного города Мадере-Солейман). Гробница Кира Великого Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Комплекс Накше-Рустам Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Под погребальными камерами Накше-Рустам расположены семь барельефов сасанидской эпохи Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Позднее уже Дарий I построил Персеполь и перенес столицу туда. Гробница самого Дария, в свою очередь, входит в комплекс Накше-Рустам — общую зону усыпальниц древнеперсидских царей Ахеменидской и Сасанидской династий недалеко от Персеполя. Все гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским, однако сами усыпальницы и древние барельефы сохранились и доступны для просмотра.

Исфахан

Исфахан — третий по величине город Ирана, и именно здесь находятся знаменитые площадь Имама и пятничная мечеть — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО (ими, к слову, также являются и Персеполь, и Накше-Рустам). Площадь Имама — вторая крупнейшая площадь в мире после площади Тяньаньмэнь в Пекине. Она окружена павильонами базара, над которыми возвышаются дворец Али Капу, мечеть Имама, а также мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы), одна из крупнейших мечетей Ирана и мира. Здесь особенно красиво вечером — все объекты подсвечиваются и отражаются в чашах фонтанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исфахан. Площадь Накш-э Джахан, площадь Шаха до Исламской революции, после нее — площадь Имама Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мост Аллахверди-хана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) вечером Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мечеть Имама, айван с ночной подсветкой Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Площадь Имама ночью, вид на дворец Али Капу Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан, армянский квартал Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 8 Исфахан. Площадь Накш-э Джахан, площадь Шаха до Исламской революции, после нее — площадь Имама Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мост Аллахверди-хана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мечеть шейха Лютфуллы (Лотфоллы) вечером Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Мечеть Имама, айван с ночной подсветкой Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан. Площадь Имама ночью, вид на дворец Али Капу Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Исфахан, армянский квартал Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По той же причине вечером лучше посещать и мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль — один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд. Мост соединяет центр Исфахана с еще одной достопримечательностью — армянским районом Нор-Джуга.

Тегеран

Обязательно заложите хотя бы 1-2 дня и на Тегеран — столицу Ирана на севере страны. В центре города стоит дворцовый комплекс Голестан с роскошными залами и мраморным троном, в котором раньше находилась резиденция шахов династии Каджаров. В Национальном музее драгоценностей представлена богатая коллекция ювелирных изделий, принадлежавших каджарским шахам, а экспозиция Иранского национального музея содержит исторические памятники древности, начиная с эпохи палеолита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тегеран. Вид с башни Бордже Милад Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Метро Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Граффити у бывшего посольства США Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Вход в здание бывшего посольства США Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Башня Азади Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Улица Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Планетарий Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Мост Табиат Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Улицы города Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Один из домов в Тегеране Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 10 Тегеран. Вид с башни Бордже Милад Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Метро Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Граффити у бывшего посольства США Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Вход в здание бывшего посольства США Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Башня Азади Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Улица Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Планетарий Тегерана Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Мост Табиат Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тегеран. Улицы города Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Один из домов в Тегеране Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Если хотите увидеть город с высоты птичьего полета, поднимитесь на башню Бордже Милад, самое высокое здание в Иране (435 м), или на гору Точал. А у ее подножья, в Дербенде, можно прогуляться или сходить в один из расположенных здесь ресторанов. Чтобы познакомиться с новейшей историей страны, можно посетить Национальный музей Исламской революции и Священной обороны или здание, в котором до революции находилось американское посольство. От музея революции можно дойти до Табиата, крупнейшего пешеходного моста в Тегеране, а затем и до местного планетария.

Передвигаться по столице Ирана удобно и пешком, и на такси — оно здесь значительно дешевле, чем в любом из городов России. Также в Тегеране действует метро, стоимость поездки в 2024 году составляла около 10 руб.

Мария Старикова