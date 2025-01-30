В Ярославле появится улица Героя России Макарова

В Ярославле улице присвоят имя Героя России и выпускника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Владислава Макарова. Соответствующее постановление 29 января подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Присвоить новому элементу улично-дорожной сети, расположенному в Заволжском районе города, наименование – … улица Героя России Макарова»,— говорится в постановлении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что наименование будет присвоено участку от дома №50 на улице Колышкина до дома №1 на улице Прилужской. Ранее в муниципалитете сообщали, что Владислав Макаров погиб в 2023 году в ходе боя, при этом спас своих сослуживцев.

Алла Чижова