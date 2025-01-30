Депутат отделался предупреждением

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера парламента Башкирии привлекла к ответственности депутата-единоросса Вадима Лешкова. По данным ревизоров, господин Лешков не указал в декларации о доходах за 2023 год информацию о банковских счетах — своих и супруги, а также использовал свое положение для защиты интересов аффилированной с ним компании. Представитель депутата назвал нарушения «малозначительными техническими ошибками» и отметил, что депутатский запрос касался законности установки шлагбаума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Депутат Курултая Башкирии Вадим Лешков («Единая Россия») получил предупреждение от коллег из комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом вчера на заседании парламента республики сообщила председатель комиссии Гульнара Галимова.

По словам госпожи Галимовой, Вадим Лешков не указал в отчете о доходах, расходах и имуществе за 2023 год информацию о банковских счетах, принадлежащих ему лично и супруге. В последние годы эти документы не публикуются в открытом доступе. Последний отчет депутатов Курултая об имуществе датирован 2021 годом.

Как пояснила Гульнара Галимова, нарушения были обнаружены после того, как Вадим Лешков обратился в прокуратуру Башкирии с депутатским запросом. Документ, пояснила председатель комиссии, был составлен в интересах коммерческой компании. «Лешков направил депутатский запрос в прокуратуру в интересах ООО „Дружба“ по вопросу ограничения общества в праве пользования общедомовым имуществом дома по улице Цюрупы города Уфы, являясь при этом директором ООО „Полиэф инвест“ — собственника 100% общества „Дружба“»,— отметила госпожа Галимова.

В ноябре 2024 года прокуратура Башкирии проинформировала об этом парламент республики.

Вадим Лешков родился 5 февраля 1984 года в Стерлитамаке. Окончил Уфимский государственный неф-

тяной технический университет. Трудовую карьеру начал в 2006 году аппаратчиком гидрирования в ОАО «Полиэф», затем работал там же инженером-технологом, мастером цеха. В 2008–2012 годах — начальник участка, главный инженер, с 2013 года — генеральный директор ООО «Агидель» (входит в ГК «Селена» предпринимателя, бывшего сенатора Анатолия Бондарука). Депутатом Курултая Башкирии господин Лешков стал в октябре 2023 года. Он баллотировался в республиканский парламент по списку «Единой России» в одной территориальной группе с Олегом Головым. Спустя месяц после выборов господин Голов был избран сенатором от республиканского парламента. Вакантное кресло депутата Курултая перешло господину Лешкову.

По данным Kartoteka.ru, Вадим Лешков является руководителем пяти компаний: ООО «Агидель», ООО «Квадро», ООО «Торговый дом „Басвул“», ООО «Торговый дом „Башпромторг“» и ООО «Полиэф инвест» (99% у Анатолия Бондарука). Компания «Дружба», которая фигурировала в депутатском запросе в прокуратуру, зарегистрирована в Благовещенском районе в январе 2008 года. Единственным владельцем ООО, специализирующемся на сельском хозяйстве, является «Полиэф инвест».

Представитель Вадима Лешкова Ильшат Гайнуллин заявил, что в декларации были допущены малозначительные технические ошибки. «Что касается вероятного использования своего статуса в коммерческих интересах, то тут тоже не все однозначно,— отметил представитель,— речь идет о шлагбауме, который должны демонтировать. Запрос от Вадима Лешкова был направлен против самоуправства, при этом получен ответ от МВД о противозаконности установки шлагбаума и предписание на демонтаж».

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о шлагбауме, установленном во дворе дома 77 на улице Цюрупы, где располагается офис «Селены». Судя по всему, конфликтам по поводу проезда автомобилей к дому не один год. Около десяти лет назад существовавшая тогда уфимская редакция телеканала Ren выпустила в эфир видеосюжет (опубликован на Rutube) о конфликте вокруг шлагбаума. Тогда сооружение было установлено не жильцами, а «Селеной», и не во дворе, а ближе к проезжей части улицы Цюрупы. Это вызвало недовольство сотрудников других офисных помещений по соседству, которые планировали написать коллективную жалобу в прокуратуру. О судьбе того шлагбаума найти информацию не удалось.

Булат Баширов