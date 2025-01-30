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Горьковский автозавод увеличил инвестиции в экологические проекты на 45%

В 2024 году объем средств, направленных Горьковским автозаводом на реализацию экологических проектов составил 580 млн руб. По данным предприятия, это на 45% больше по сравнению с годом ранее.

Основными проектами стали очистка промышленных выбросов и оснащение плавильных агрегатов литейного производства новым газоочистным оборудованием.

В частности, в литейном цехе №7 установили систему высокоэффективной очистки и автоматического контроля промышленных выбросов, в кузнечном производстве продолжилось внедрение картриджных фильтров, а в цехе рулевых управлений и термической обработки прессового готовится к запуску система очистки эмульсионных стоков.

Для контроля состава стоков всей промплощадки в режиме реального времени в 2024 году запущены три системы дистанционного мониторинга. Это позволяет при возникновении нештатных ситуаций передавать сигнал по нужным специалистам.

Андрей Репин

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