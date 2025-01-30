В новом парке в Краснодаре DOGMA высаживает шестиметровые липы и сосны

Федеральный девелопер DOGMA приступил к высадке крупномеров в новом парке микрорайона DOGMA PARK в Краснодаре.

В ближайшие две недели здесь появятся 20 лип и сосен высотой от шести до семи метров, обхват стволов деревьев — 30 и более сантиметров. Всего в парке будет высажено свыше четырех тысяч растений на общей площади 7,3 гектара.

Каждое дерево весит около полутора тонн, поэтому для работ привлекается крупногабаритная техника — подъемный кран. Саженцы выращивали по технологии, которая исключает повреждение корней при пересадке и позволяет деревьям легко прижиться на новом месте. Высадка производится в сотрудничестве с ландшафтным бюро «Клумба».

В течение года формирование парка продолжится. Всего там будет высажено свыше 600 крупномерных деревьев, в том числе — красный дуб, гинкго, пихты и ели, несколько видов кленов, платаны, березы и другие — около 30 наименований, больше двух тысяч лиственных и хвойных кустарников, а также лианы, многолетние цветочные культуры и злаковые.

Инфраструктура для отдыха в DOGMA PARK удивляет разнообразием: детские площадки, скамейки с теневыми навесами, гамаки, лежаки, световые качели. Во дворах оборудуют зоны воркаута и спортивные площадки, открытые площадки для йоги, появится круговая велодорожка протяженностью больше километра и плескательный фонтан.

На территории DOGMA PARK уже работают школа на 1100 учеников и детский сад на 240 мест. Здесь построят еще две школы и четыре детских сада, а также МФЦ, супермаркеты, кафе, аптеки, стоматологии, салоны красоты. В самом центре жилого массива возводится фитнес-клуб с бассейном. Прорабатываются проекты строительства пожарной части, рынка, гастрономического пространства, медицинской клиники широкого профиля, торгового и бизнес-центров. В конце 2024 года стартовало строительство термального комплекса.

На ряд лотов в DOGMA PARK до конца января действует скидка 10%, а также скидка до 15% — на квартиры в сданных домах. При желании можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/