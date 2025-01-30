Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектом

Россияне в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и его новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Покупатели в Башкирии активно следуют общероссийским трендам. За год в республике спрос на раскладные смартфоны подскочил в 3,4 раза, а на устройства с искусственным интеллектом — в 2,1 раза.

Рынок смартфонов в 2024 привнёс ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединённой розничной сети, наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 26% и 20% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 15%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21%, за ним идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

В Башкирии смартфоны бренда Realme также стали наиболее востребованными, заняв 22% рынка. На продажи Xiaomi и Tecno пришлось по 21% и 14% соответственно. Что касается денежных показателей, то лидерами являются Apple, Xiaomi и Samsung с почти равными долями в 16%.

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объёма текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т.д. Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 81% больше устройств с ИИ и потратили на них в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Начало этого года продолжилось выходом смартфонов с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта: неделю назад была презентована линейка Samsung Galaxy S25, и первые 7 дней предзаказов показали не меньший интерес аудитории, чем к прошлогоднему выпуску Samsung Galaxy S24. При этом самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra — на неё уже приходится более половины предзаказов. Годом ранее Galaxy S24 Ultra также являлась самой ходовой среди новинок от Samsung.

Ещё один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя: в 2024 году в объединённой розничной сети МегаФона и Yota продажи гибких смартфонов и в штуках, и в деньгах выросли в 2 раза в сравнении с показателями 2023 года, а их доля среди всех проданных в прошлом году смартфонов выросла в 3 раза.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т.д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

ПАО «МегаФон»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...