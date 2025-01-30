Яндекс выложил в открытый доступ исходный код инструмента Perforator. Он помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени. Что позволит компаниям сэкономить до 20% затрат на обслуживание серверов. В отличие от других инструментов, Perforator практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы. При этом использование такого решения не нарушает требования информационной безопасности, так как вся информация о коде остаётся внутри компании.

Примерно 15 эмитентов отвечают параметрам программы создания акционерной стоимости, которую запустили совместно Банк России и Мосбиржа, оценил глава торговой площадки Виктор Жидков. Программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности компаний, а ценные бумаги ее участников войдут в базу расчета нового индекса биржи.

«Рольф» запустил проект, направленный на противодействие мошенничеству при совершении сделок купли-продажи машин между физлицами. Это первый на российском рынке опыт выхода автодилера в сегмент сделок С2С. Проект обеспечивает комплексную проверку авто и юридическое сопровождение сделок между физлицами и доступен в крупнейших городах.