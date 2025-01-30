«Поводов для радости немного»

В Евросоюзе идут дискуссии о возобновлении трубопроводных поставок газа из России. Как сообщает Financial Times, такой вариант рассматривается в рамках мирного решения вокруг Украины. Между тем ЕС продолжает обсуждать 16-й пакет антироссийских санкций. Главный камень преткновения — энергетика. Союзники, в частности, фактически отказались запрещать импорт российского СПГ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что зависимость Европы от России будет сокращаться в любом случае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

16-й пакет санкций ЕС, который анонсировался как чрезвычайно жесткий и бескомпромиссный, таковым, похоже, все-таки не будет. Газета Politico сообщает, что партнеры решили не вводить полный запрет на импорт российского сжиженного газа, а это ключевой момент. Решили ограничиться, по сути, формальными мерами: остановить поставки СПГ на терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. Так что серьезные проблемы российскому экспорту это по большому счету не создаст.

Другое болезненное направление — алюминий и удобрения. Здесь также большой ясности нет, есть лишь наметки. В чем, собственно, главное отличие 16-го пакета от предыдущих? Он принимается новым, можно рискнуть сказать, во многом амбициозным составом Еврокомиссии. От того, смогут ли они, в частности, преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии, во многом зависят их политические перспективы. Особенно это важно в связи с позицией Дональда Трампа, который требует от европейских союзников большей активности в противостоянии с Россией.

Однако пока что с этим все затруднительно. Прекращение транзита российского газа через Украину явно отрицательно сказалось на энергетической безопасности Старого Света. Теперь нужно искать новые варианты, с которые все обстоит не лучшим образом. Трамп много всего наобещал, но ему бы с мигрантами справиться, где, как мы видим, совсем все непросто. На этом фоне пошли разговоры о том, что, мол, неплохо было бы реанимировать «Северные потоки» или пустить через Украину, нет, не российский, его уже невозможно пустить, но хотя бы азербайджанский газ. Сразу можно сказать, что этот проект — полная фикция, хотя бы по географическим причинам. То есть это будет то же самое топливо из РФ, только по-другому названное.

К тому же в последнее время наметился новый тренд — Европа стала зависеть еще и от Украины, которая, к слову, продолжает пытаться атаковать энергообъекты на территории РФ, в том числе и нефтяные.

Если вывести их из строя, это неблагоприятно скажется на энергоснабжении Европы. Как бы то ни было, ввести по-настоящему жесткие санкции не получится. Но поводов для радости немного. Зависимость Европы от России не так быстро, но постепенно сокращается. И так, глядишь, пройдет время, российский газ и не понадобиться. Впрочем, сейчас уже пошли разговоры, мол, давайте подпишем мир по Украине и запустим российский газ, пусть не весь, хотя бы одну нитку, даже и временно. Да, и такое возможно. Но как раньше точно не будет, это можно сказать с близкой к 100% уверенностью.

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Дмитрий Дризе