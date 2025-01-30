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В Ростовской области машиниста крана будут судить за смерть рабочего

Прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели рабочего склада в Красносулинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, 49-летнего машиниста автомобильного крана будут судить за причинение рабочему смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант, выполняя погрузочные работы, не убедился в безопасности совершаемого маневра и при движении задним ходом придавил задней частью автокрана рабочего. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Кристина Федичкина

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