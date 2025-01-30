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Нижегородским многодетным семьям сняли ограничения на бесплатный вход в госмузеи

В Нижегородской области сняли ограничения на бесплатное посещение государственных музеев и выставок многодетными семьями. Соответствующие поправки в региональный закон о мерах соцподдержки многодетных семей приняли в двух чтениях 30 января 2025 года.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пояснительной записке законодатели сослались на указ президента РФ от января 2024 года о том, что членам многодетных семей в стране гарантировано бесплатное посещение музеев, парков и выставок.

В прежней редакции регионального закона бесплатный вход был возможен только в один конкретно установленный день в месяц. Теперь это ограничение из закона убирают и добавляют, что возможно бесплатное посещение не только государственных, но и муниципальных музеев, парков и выставок, организованных государственными и муниципальными учреждениями.

Условия посещения будет определять правительство области.

Галина Шамберина

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