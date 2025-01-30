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В 2024 году в Прикамье ввели в эксплуатацию более 1,7 млн кв. м жилья

В Пермском крае в минувшем году ввели в эксплуатацию более 1,7 млн кв. м жилья, рассказал на встрече с губернатором Дмитрием Махониным глава регионального минстроя Артем Габдрахманов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в строй введено 70 многоквартирных домов (681 тыс. кв. м). По общим объемам ввода Пермский край занял третье место в Приволжском федеральном округе (на первых местах – Татарстан и Башкортостан).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди лидеров по объемам возведения жилья по региону Артем Габдрахманов назвал Пермь и Пермский муниципальный округ, которые в совокупности ввели более 1 млн кв. м жилья. Порядка 20% ввода многоквартирных домов – это бюджетные заказчики: Фонд защиты прав дольщиков, а также муниципальные заказчики в рамках расселения аварийного жилья.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что основная социальная задача – это расселение людей из ветхого и аварийного жилья. «Президент за последние годы этому вопросу уделяет много внимания. Сейчас мы занимаем лидирующие позиции по расселению аварийного жилья и продолжим эту работу в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который охватывает также строительство жилых домов», – отметил губернатор. Отметим, что в 2024 году в благоустроенные помещения в Прикамье переехали 4 тыс. человек. Всего по завершающемуся нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 года свои жилищные условия улучшили 51 тыс. человек, было ликвидировано 800 тыс. кв. м аварийного жилья.

Глава краевого минстроя отметил, что в 2025 году планируется расселить еще 64,3 тыс. кв. м, переселить 5 тыс. человек уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», где будут расселять дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Для скорейшей ликвидации аварийного фонда в Пермском крае используют механизм комплексного развития территорий (КРТ). Уже заключены договоры КРТ с девелоперами по 5 территориям в Перми. В конце года принято решение о КРТ в микрорайоне Комсомольский. Суммарно будет расселено порядка 90 тыс. кв. м старого жилфонда. Примерные инвестиции застройщиков в расселение жилья составят более 10 млрд руб.

Губернатор уделил отдельное внимание строительству социальных объектов. «Каждый из объектов в адресной инвестиционной программе очень ждут жители края. В этом году запланирован большой объем проектировочных работ по объектам для колледжей и техникумов. Нельзя допустить промедлений, важно в стройку выйти вовремя», - акцентировал внимание Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что с 2025 года минстрою передан большой объем объектов регионального значения. Грядущие стройки губернатор назвал амбициозной задачей и попросил ведомство тщательно контролировать работу подрядчиков.

В 2024 году по региональной адресной программе в регионе построено 15 объектов социнфраструктуры. Также новые объекты появились с помощью частных инвестиций – это четыре школы в Пермском округе и детский сад в Березниках. На стадии строительства пять школ в Перми и Березниках и шесть детских садов, идут работы на стройплощадке новых мастерских агропромышленного техникума в Бершети и общежития для студентов в Суксуне и на других объектах.

Еще одним важным вопросом совещания стал вопрос обманутых дольщиков. Всего за прошлый год в Прикамье завершили строительство восьми объектов. За четыре года из реестра проблемных объектов исключили 65 долгостроев, восстановили права более 4,5 тыс. граждан, которые получили квартиры или денежные возмещения. В планах на 2025 год ввести в эксплуатацию три оставшихся дома, где передачу помещений ожидают 289 дольщиков.

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