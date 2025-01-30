Силовики изучают информацию о нарушении прав жителей обрушившегося дома

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к своевременному переселению жильцов многоквартирного дома в поселке Углеуральский (Губахинский округ). Как сообщает СУ СКР по региону, здание 1962 года было признано аварийным в 2019 году и сейчас находится в непригодном состояний. В январе 2025 года там произошло обрушение потолочных перекрытий и прорыв трубы отопления. Как утверждают местные жители, мер к предоставлению им жилья из маневренного фонда принято не было. Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

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Проверку по факту ненадлежащего имущества проводит и прокуратура Губахи. «В настоящее время приняты меры к предотвращению дальнейшего обрушения кровли и переселению граждан в безопасные условия», - сообщает сайт надзорного органа.