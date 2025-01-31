В Удмуртии беременные женщины с диабетом получат системы мониторинга глюкозы

Беременные женщины с диабетом 1 или 2 типа, а также гестационном диабетом в Удмуртии получат системы суточного мониторинга глюкозы в форме небольшого датчика. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, в 2025 году их получат около 300 жительниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Не нужно многократно прокалывать в течение дня прокалывать палец. Датчик устанавливается один раз в две недели и позволяет пациентке с помощью приложения в любое время суток отслеживать свой уровень сахара»,— сказала внештатный эндокринолог регионального минздрава Ирина Маслова.

Она добавила, что приложение можно использовать как дневник наблюдений и вносить туда данные о физических нагрузках, питании, дозах инсулина. В январе эндокринологи РКБ №1 начали устанавливать системы и обучать пациенток. Прибор устанавливается на весь период беременности.