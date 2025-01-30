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В Крыму капитально отремонтируют 14 школ по новому нацпроекту

В Крыму планируют капитально отремонтировать 14 школ и три общежития колледжа. Работы проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На реализацию инициативы направят более 2,7 млрд руб. Специалисты закупят оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 учебных заведениях.

Средства нацпроекта выделят на выплаты классным руководителям и советникам директоров, реализацию программы «Земский учитель» и развитие дополнительного образования. В добровольческую деятельность планируют вовлечь более 18 тыс. человек.

Нурий Бзасежев

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