В Крыму капитально отремонтируют 14 школ по новому нацпроекту

В Крыму планируют капитально отремонтировать 14 школ и три общежития колледжа. Работы проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На реализацию инициативы направят более 2,7 млрд руб. Специалисты закупят оборудование для уроков труда и ОБЖ в 480 учебных заведениях.

Средства нацпроекта выделят на выплаты классным руководителям и советникам директоров, реализацию программы «Земский учитель» и развитие дополнительного образования. В добровольческую деятельность планируют вовлечь более 18 тыс. человек.

Нурий Бзасежев