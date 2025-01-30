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На ремонт коллектора в Таганроге выделят еще 250 млн рублей

Из бюджета Ростовской области выделят дополнительно 250 млн руб. на ремонт городского коллектора в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас продолжается экспертиза, необходимая для ремонта коллектора. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил главе администрации Таганрога Светлане Камбуловой заключить контракт на проведение работ и завершить их до конца 2025 года.

Таганрогский коллектор длинной 7 км был построен в 1970-х годах, срок его службы истек более 15 лет назад. Из-за его неисправности в городе появляются провалы, происходят затопления улиц, в нескольких кварталах стоит неприятный запах. Ремонт коллектора начался в 2018 году. Работы приостанавливались из-за недостатка финансирования, срок их окончания неоднократно сдвигался.

Кристина Федичкина

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