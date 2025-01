Китайский Новый год в «Севкабель Порту», «Танцы минус» в «Космонавте», опера и балет в театрах

Подходит к концу первый месяц 2025 года. Жители Петербурга уже утратили новогоднее настроение и избавились от елок и мишуры. И в городе на смену тематическим мероприятиям вернулись события, не связанные с каким-либо праздником. Провести свободное время петербуржцам предлагают в стенах театров, музеев и концертных площадок. О том, что интересного пройдет в Северной столице — в традиционной афише «Ъ-СПб».

Главного дирижера Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин Главного дирижера Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин

Пятая симфония Сергея Прокофьева прозвучит 31 января в Большом зале Петербургской филармонии. Это одно из крупнейших сочинений, написанных в годы Великой Отечественной войны. Концерт приурочен к 80-летию со дня его мировой премьеры и состоится в рамках абонемента «Великие симфонии военных лет». Пятую симфонию исполнит Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением народного артиста России, главного дирижера Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Феликса Коробова.

Музыка из фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» 31 января прозвучит в концертном зале «Колизей». Композиции представит классический и джазовый пианист, композитор Станислав Чигадаев. Виртуозная игра, эмоциональность и свобода проявления музыкальной мысли являются отличительными чертами импровизации этого музыканта. Шедевр немого кинематографа, повествующий о приключениях нелепого коротышки в котелке без гроша в кармане, в сплаве с талантом господина Чигадаева гарантируют яркие впечатления.

Балет «Лебединое озеро». Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов

Фото: Эрмитажный театр Балет «Лебединое озеро». Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов

Фото: Эрмитажный театр

Балет «Лебединое озеро» покажут на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского симфонического оркестра 1 февраля. Выдающаяся постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова стала истинным шедевром русского классического балета. Постановка театра «Санкт-Петербургский балет» — камерная версия классического балета, блестяще вписанная в пространство сцены и зрительного зала Эрмитажного театра, выделяется красочностью сценографии, стройностью и синхронностью кордебалета, энергичностью и музыкальностью характерных танцев, высоким мастерством и виртуозностью солистов.

В театре «Мастерская» 1 февраля состоится премьера музыкального спектакля для всей семьи «Мой дедушка был вишней». Постановка основана на знаменитой повести современной итальянской писательницы Анджелы Нанетти. История будет интересной и для детей, и для взрослых. Спектакль раскроет тему хрупкости и ценности человеческих отношений, взрослении маленького человека и смелости совершать большие поступки. В центре сюжета шестилетний мальчик Тонино и его большая итальянская семья. Почти все сценическое пространство занимает большое ветвистое дерево, которое становится самостоятельным персонажем.

Китайский новогодний фестиваль еды и культуры «Нихао, Шифу!» в Культурном центре «Севкабель порт»

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Китайский новогодний фестиваль еды и культуры «Нихао, Шифу!» в Культурном центре «Севкабель порт»

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«Севкабель порт» предлагает в эти выходные, 1 и 2 февраля, отметить Китайский Новый год и посетить фестиваль «Нихао, Шифу!». Программа достаточно разнообразная: мастер-классы по каллиграфии и игры, лекции и культурные мероприятия, шоу-программа. Для погружения в атмосферу Азии пространство украшено красными фонарями и масштабным декором, дополнено фотозонами.

Мариинский театр 2 февраля представит оперу Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Управлять оркестром будет дирижер Андрей Иванов. Главные партии исполнят Вадим Кравец (Мустафа) и Дарья Росицкая (Изабелла). По воле морской стихии и по прихоти алжирского бея итальянка Изабелла оказалась в плену. Однако она не намерена покоряться судьбе и мужчинам. Героиня легко обводит вокруг пальца двоих поклонников, чтобы воссоединиться с третьим, заодно спасая супружескую пару от развода, а также множество соотечественников – от рабства.

Музей «В тишине» на Галерной улице в понедельник, 3 февраля, зовет гостей на интерактивную одноименную программу. В ней могут принять участие только двое и индивидуальный гид, предупреждают организаторы. Посетителям предложат пройти пять залов, научиться общаться новыми способами: говорить руками и слушать глазами. Также вы сможете выбрать один из мастер-классов, который пройдет в составе сборной группы. Среди предлагаемых: мастер-класс «Угадай аромат» — вам предложат опознать 14 источников запаха в аромалото и сделать свой собственный аромаамулет, «Шоколадные конфеты» — каждый из гостей создаст своими руками лакомство из шоколада, которое потом сможет забрать с собой в подарочных коробочках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Каверзина Фото: Марина Каверзина

В начале следующей недели, 3–4 февраля, арт-центр «Пушкинская, 10» приглашает посетить выставку современной художницы Марины Каверзиной «Музыка потерянных планет». Автора называют художником, одержимым музыкой и цветом, основателем течения «летальный» реализм. Согласно Эйнштейну, люди могли бы летать, если бы не знали о законе гравитации. Госпожа Каверзина в своих работах пренебрегает физикой и приглашает в свое путешествие всех желающих. Продлит работу новая выставка на «Пушкинской, 10» до 9 марта.

В Оранжерее Таврического сада 5 февраля пройдет концерт «От Вивальди до рок-хитов». Во время выступления квартета Four Seasons классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. В окружении тропических растений и сотен свечей гости мероприятия промчатся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе музыкантов — цикл концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди, композиции классиков Пьетро Масканьи, Иоганна Пахельбеля. Завершат вечер треки Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены.

Сцена из мюзикла «Казанова» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина Сцена из мюзикла «Казанова» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина

Фото: Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина

Мюзикл «Казанова» по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение» будет представлен Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина 5 февраля на сцене ДК Горького (Дворца искусств Ленинградской области). Зрители прикоснутся к истории легендарного, многоликого как сам Карнавал, Джакомо Казановы. Имя героя окутано таким количеством легенд и сплетен, что, пожалуй, слава о нем еще долго будет синонимом слов скандал, интрига, страсть. Произведение Цветаевой рассказывает о том, как из юного повесы Джакомо получился знаменитый похититель женских сердец Казанова. Пока что он юн, красив, азартен и жаждет любви, а далее его ожидают многочисленные интриги, балы, путешествия и сотни разбитых женских сердец. Режиссер спектакля Илья Архипов определяет жанр постановки как «карнавал о настоящей любви».

В Большом итальянском просвете Эрмитажа 6 февраля дадут концерт «Штраус-гала» в исполнении Балтийского малого симфонического оркестра. Гостей мероприятия ждет музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Вальсы композитора не спроста считаются эталоном танцевальной музыки, их исполняют на новогодних балах во всем мире. Композиции семьи Штраусов наполнены красотой, оптимизмом и жизнелюбием, которые покоряют и завораживают миллионы слушателей, превращая каждое исполнение в незабываемый праздник.

На следующий день, 7 февраля, в Петрикирхе пройдет концерт «Бах при свечах». Организаторы подготовили для зрителей органные шедевры величайшего композитора всех времен и неповторимую атмосферу в стенах величественного кафедрального собора. В рамках концерта прозвучат известные сочинения Иоганна Себастьяна: и золотое наследие органной музыки, и редко исполняемые, но все такие же прекрасные композиции, влюбляющие в себя с первых тактов. Их исполнят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Crush String Quartet с программой «Мировые рок-хиты»

Фото: Crush string quartet Crush String Quartet с программой «Мировые рок-хиты»

Фото: Crush string quartet

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат 7 февраля на концерте Crush String Quartet с программой «Мировые рок-хиты». Организаторы уверяют, что поклонники этого жанра музыки вспомнят, как прошли их юношеские годы, услышат те композиции, что сопровождали их в важные этапы взросления. В программу включили культовые, ставшие уже классическими для меломанов, треки таких групп как Linkin Park, AC/DC, Bon Jovi, Fall out boy, Queen, Gorillaz, System of a Down и многих других.

Танцевальный спектакль «Твоими глазами» хореографа Алевтины Грунтовской покажут 8 февраля на Новой сцене Александринского театра. Перформеры — студенты фонда «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики: Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов, Екатерина Вятлева, Григорий Гущин, Антон Осетров, Марина Ижецкая, Диана Демина, Валерия Яфарова, Александр Воробьев.

«Я наблюдаю за тем, как мы, знакомцы и незнакомцы, общаемся друг с другом: какие стратегии коммуникации сознательно или бессознательно используем, какими предстаем перед другими в свете этого общения. Это все очень слоисто, бликует разными цветами, одаривает характеристиками всё и вся. А мне бы хотелось увидеть тебя таким, какой ты есть в самом деле»,— высказалась хореограф об идее спектакля.

Солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Группа «Танцы Минус» выйдет на сцену клуба «Космонавт» 8 февраля с большим зимним концертом. Поклонники любят этот коллектив за любимые песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей. Их концерты всегда становятся своего рода выходом за рамки привычного, а также гарантируют качественный звук, глубокие тексты и невероятные эмоции. Фронтмен группы Вячеслав Петкун до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены.

На той же площадке 9 февраля даст концерт «45 лет на бис» легендарная группа «Воскресение». В этот вечер будет представлена программа, посвященная юбилею коллектива. По словам участников группы, после завершения концертного тура поклонники просили дать еще концерты, поскольку не смогли попасть на них по каким-либо причинам. Музыканты пошли навстречу фанатам.

Опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке испанского хореографа Начо Дуато

Фото: Стас Левшин Опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке испанского хореографа Начо Дуато

Фото: Стас Левшин

В Михайловском театре 9 февраля представят оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке испанского хореографа Начо Дуато. Элегантная образность и изысканный неоклассический стиль, присущие всем постановкам мастера, подчеркивают красоту великой музыки и глубину образов. Главные партии в постановке исполнят Маргарита Шаповалова (Татьяна) и Семен Антаков (Онегин). Музыкальным руководителем постановки будет дирижер Александр Соловьев.

В течение всей следующей недели иммерсивный театр «Морфеус» будет показывать зрителям сразу несколько своих спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит дальнейший сюжет. На выбор предлагаются захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация, где можно творить и создавать свои миры «Вдох», семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в новом для театра формате true crime детектива — «Судный день».

