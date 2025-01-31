«Золотые хиты», «Ночь ее откровений» с Арзамасовой и фильм «Агния»

На музыкальных площадках Екатеринбурга состоится концерт «Золотые хиты», на котором прозвучат песни «Больно не будет», «Алая талая», «Хлопай ресницами и взлетай», «Кустурица», «Оранжевое солнце» и многие другие. В музеях можно будет отметить день рождения первого президента России Бориса Ельцина и сходить на бесплатные экскурсии, а также посетить лекцию «Самаркандия» в ЕМИИ. В театрах — стать зрителями спектаклей «Ночь ее откровений» в ролях с Лизой Арзамасовой и Игорем Лифановым. А в кино — посмотреть фильм Павлы Стратулат «Агния». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Премьер Министр", Василий Киреев (в центре)

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Группа "Премьер Министр", Василий Киреев (в центре)

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 1 февраля состоится концерт «Золотые хиты», на котором выступят группы Total, «Братья Гримм», экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева и экс-солист группы «Премьер Министр» Василий Киреев. Со сцены прозвучат такие хиты, как «Бьет по глазам, адреналин», «Больно не будет», «Алая талая», «Хлопай ресницами и взлетай», «Самая любимая музыка», «Кустурица», «Оранжевое солнце», «А вы не трогайте меня», «Девочка с севера» и другие песни. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 1 февраля состоится концерт-посвящение Элле Фицджеральд в исполнении квинтета Платона Газелериди и Ирины Макаровой. Элла Фицджеральд — культовая фигура в истории джаза. За свою долгую карьеру «Первая леди джаза» выпустила около 90 альбомов и сборников. Ее голос связан с такими джазовыми стандартами, как «Summertime», «In a Sentimental Mood», «Cry Me A River» и другие. Стоимость билета на концерт — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из двух фронтменов и вокалистов (вместе с Михаилом Горшеневым) панк-рок-группы «Король и Шут», солист группы "КняZz" Андрей Князев (справа)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Один из двух фронтменов и вокалистов (вместе с Михаилом Горшеневым) панк-рок-группы «Король и Шут», солист группы "КняZz" Андрей Князев (справа)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

На сцене Дворца культуры железнодорожников 2 февраля выступит оркестр Cagmo с двойным концертом «Симфония "Король и Шут"». Музыканты представят новую объединенную программу, в которую вошли «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 5 февраля состоится концерт «Магия барокко». В программе концерта прозвучат духовная кантата «O Gottes Stadt» Букстехуде, соната «Representatio Avium» («Изображение птиц») Бибера, кантата «Languet anima mea» Конти, трио-соната «Фолия» Вивальди и другие произведения. В составе музыкантов: скрипачка и вокалистка Мила Фраенова (Москва), скрипач Роман Викулов (Москва), виолончелист Алексей Кудинов, Любовь Вараксина (скрипка) и главный органист филармонии Тарас Багинец. Стоимость билета — от 1,55 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре открылась выставка «Моментальная фотография. Сергей Рогожкин». В экспозиции представлены 70 работ фотографа, снятые за сорок лет, с 1984 по 2024 годы. Сергей Рогожкин работал в разных жанрах, занимался технической прикладной фотографией, снимал натюрморты, портреты, работал для прессы и рекламы. Но его настоящей «страстью» остается фотография, сделанная в процессе наблюдения за человеком в большом городе. Выставка его работ будет действовать до 9 марта. Вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотовыставка, посвященная Борису Ельцину, в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фотовыставка, посвященная Борису Ельцину, в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 1 февраля пройдут две экскурсии по выставке «Ельцин в фотообъективе». В экскурсии по фотоальбому Бориса Ельцина мгновения его жизни предстают в снимках Донского, Грахова, Ветлугина, Романова и других фотографов. За каждым снимком — история человека и одновременно эпохи. Прогулка по семейному фотоальбому перенесет зрителя в пермские Березники и советский Свердловск, на Челябинские озера и лыжную трассу на Балтыме, в Кремль и далекие страны, расскажет о людях, встречах, планах и интересных историях, которые исчезли бы из памяти, если бы не были сохранены фотографами. Вход на экскурсии свободный.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 1 февраля по книге «Самаркандия» Кузьмы Петрова-Водкина состоится одноименная лекция. В начале 1920-х годов Кузьма Петров-Водкин в составе научной экспедиции отправляется в творческую поездку по Средней Азии. Во время путешествия он создает серию работ, а в 1923 году публикет путевые заметки отдельной книгой «Самаркандия». Одной из главных остановок экспедиции был Самарканд — древнейший город региона, знаменитая столица империи Тамерлана и династии Тимуридов. На лекции предлагается обсудить образ Самарканда, отраженный в книге, а также познакомиться с историей и современным состоянием основных памятников Самарканда из путевого фотоальбома лектора 2023-2024 годов. Стоимость полного билета — 400 руб.

В галерее «Синара-Арт» 1 февраля пройдет экскурсия-квиз по живописному полиптиху Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи». Он состоит из четырех полотен, каждое из которых размером 2х7 м. Эта картина объединяет фрагменты 350 произведений русской живописи из собрания государственной Третьяковской галереи и Русского музея. Участники квиза смогут узнать историю создания полиптиха Виноградова и Дубосарского и предложить собственное прочтение полотна. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ЕМИИ 2 февраля пройдет открытая экскурсия по выставке «В созвездии мастера». В экспозиционном пространстве представлены произведения русского художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика, помощника и последователя Павла Голубятникова. Выставка включает в себя около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи. Среди работ — знаменитые «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна», портреты и натюрморты мастера. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Елизавета Арзамасова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Актриса Елизавета Арзамасова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 1 февраля покажут спектакль «Ночь ее откровений». Это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и закрученным сюжетом, которую вполне можно назвать даже детективной историей. В центре событий — немолодой герой, женатый бизнесмен, жизнь которого переворачивается с ног на голову после легкой интриги с юной красавицей. Спектакль наполнен музыкой, танцами и спецэффектами. В спектакле задействованы: Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Иван Жидков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Иван Жидков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 2 февраля состоится показ спектакля «Охота на мужчин». По сюжету, главная героиня — экстравагантная красавица, о которой мечтает любой мужчина, но только не ее собственный муж. В погоне за остротой чувств она знакомится с молодым интеллигентом. Его жизнь от этой встречи преобразуется до неузнаваемости, а атмосфера с каждым новым событием только накаляется. В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Коляда-театре 2 февраля театр из Перми «Век жизни» покажет спектакль «История болезни». Это спектакль-праздник, полный оптимизма, юмора и сатиры. В спектакль вошли три рассказа Михаила Зощенко: «История болезни», «Медицинский случай», «Матренище». В спектакле заняты: Ирина Молянова, Наталья Катаева, Андрей Молянов и другие актеры. Стоимость билета — от 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский государственный театр эстрады

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральский государственный театр эстрады

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Уральского государственного театра эстрады 7 февраля — спектакль «Неизлечимые». Действие, основанное на рассказах Зощенко, Тэффи и Аверченко, разворачивается на вокзале — своеобразном символе случайных встреч и стремительных расставаний, непостоянства жизни. Смешные, нелепые, порой глупые и даже бездушные герои спектакля, поставленного Альбертом Зинатуллиным, очаровывают своей узнаваемостью. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 30 января по 5 февраля показывают фильм «Агния» режиссера Павлы Стратулат на русском языке. В центре сюжета — своенравная печница Агнию, которую жизнь не балует. Девушка живет на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Ее работа не дает возможности накопить на новое жилье, а местный глава администрации не спешит расселять людей. Согласившись на предложение главы выложить печь в его избе, Агния в него влюбляется, однако в конце концов использует его для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарно. Стоимость билета — 350 руб.

С 1 по 2 февраля в Ельцин-центре проходит кинопоказ фильма Франсуа Озона «Что случилось осенью» на французском языке с русскими субтитрами. Мишель, образцовая бабушка и добрая соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды в нетерпеливом ожидании гостей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадная ситуация крушит все планы и лишает Мишель покоя и радости. А сын подруги Венсан, только что вышедший из тюрьмы, решает исправить происходящее, как он считает нужным. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева