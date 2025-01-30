Каждая пятая купленная в Краснодаре квартира в 2024 году — от DOGMA

По данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в 2024 году на первичном рынке Краснодара покупатели приобрели 27 994 лота общей площадью почти 1,3 млн квадратных метров.

Компания DOGMA при этом не только сохранила лидерство, но и нарастила долю рынка в краевой столице — с 19% от всего объема продаж в 2023 году до 22% в 2024 году.

Свыше половины продаж в портфеле DOGMA в Краснодаре обеспечил самый масштабный строительный проект страны (по данным ЕРЗ.РФ) — микрорайон «Самолет»1. На микрорайон DOGMA PARK2 пришлось 28% реализованных квадратных метров, доля жилого комплекса «Парк Победы»3 составила 16%, жилого комплекса бизнес-класса «Рекорд»4 — 5%.

«Жителями наших микрорайонов в Краснодаре становятся как местные — в прошлом году почти половину квартир от DOGMA приобрели покупатели с пропиской в Краснодарском крае, так и представители соседних регионов: Ростовской области, Адыгеи, Крыма, Ставропольского края, а также желающие перебраться на юг клиенты из столицы страны и Сибири. Выбирая наши дома, они получают не только квартиру, но и всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины у дома, прогулочные зоны и спортивные объекты»,— рассказала коммерческий директор DOGMA Людмила Зайченко.

Основным драйвером продаж компании в 2024 году стала семейная ипотека — 61,5% покупок прошли с использованием этого инструмента. Почти 21% по итогам года пришелся на ипотеку с господдержкой, по 4% квартир приобрели за наличные и в рассрочку, а также с привлечением ИТ и военной ипотеки. Стандартной рыночной ипотекой воспользовались менее 2% покупателей.

Застройщики: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2» 1, ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21»2, ООО СЗ «ДОГМА-ВОСТОК»3, ООО СЗ «ДОГМА-РЕКОРД»4 Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: DOGMA PARK, «Самолет», «Парк Победы 2», «Рекорд»

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