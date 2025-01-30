«О перспективах модели в России говорить пока рано»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о первом полностью электрическом кроссовере, который скоро появится на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

Последнее время много говорили о том, что марка Geely, несмотря на очевидные успехи на российском рынке, всячески пытается закамуфлировать свое присутствие на нем, дабы свести до минимума риск подпасть под вторичные санкции недружественных стран. Об этом говорит и то, что часть нашего рынка отдана на откуп машинам белорусской сборки, которые продаются у нас под маркой Belgee.

Или загадочная трансформация Geely Tugella в Knewstar 001 — популярный купе-кроссовер теперь у нас продается под этим псевдонимом. Но ответом на все эти домыслы стало известие, что марка Geely анонсировала появление на российском рынке первого полностью электрического кроссовера — модели EX5. В 2024 году этот электромобиль был представлен на крупных международных выставках, включая Automechanika во Франкфурте-на-Майне, а в ряде стран уже поступил в продажу. Сроки его появления на российском рынке и цена пока не объявлены, однако технические характеристики уже известны.

Внешность у Geely EX5 нарочито электромобильная. Например, у модели нет радиаторной решетки, чтобы лишний раз продемонстрировать, что она ему не нужна. Оптика, конечно же, полностью светодиодная. Внешние дверные ручки прячутся заподлицо с кузовом. В салоне, по последней китайской моде, «приборка» и экран мультимедиа не интегрированы в переднюю панель, а представляют собой два таких «телевизора».

У Geely EX5 один электромотор, установленный на передней оси, который развивает 218 л.с. Несмотря на то, что масса кроссовера за счет тяжелой батареи составляет почти 3 т, до сотни он стартует за 6,9 с. Запас хода на одном заряде батареи составляет 430 км. Время быстрой зарядки с 10% до 80% составит всего 28 минут, если вам эту быструю зарядку удастся у нас найти.

О перспективах модели на отечественном рынке говорить пока рано. Продажи электромобилей в России, как говорит статистика, после стремительного роста уже не один месяц показывают отрицательную динамику.