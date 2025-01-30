МТС-банк улучшил условия по вкладу «МТС Вклад» в дирхамах Объеденных Арабских Эмиратов для клиентов-физлиц, повысив максимальную процентную ставку до 5,5% годовых. Вклад в дирхамах можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Внесение денежных средств во вклад возможны только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС-банка. Для клиентов-обладателей программ привилегий Premium и Private утвержден специальный курс конвертации из рублей в дирхамы ОАЭ при открытии вклада в размере 0,5%.

Японский SoftBank ведет переговоры об инвестициях в размере до $25 млрд в американскую компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Об этом пишут The Wall Street Journal и Financial Times. Это сделает SoftBank крупнейшим инвестором OpenAI, сместив Microsoft, чей объем вложений на сегодняшний день составляет почти $14 млрд. Ранее стало известно, что OpenAI и Softbank станут партнерами в рамках создания в США компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие ИИ.

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам. Сумма ограничена — 1 тыс. руб. Пока услуга будет доступна лишь ряду покупателей, но постепенно охват расширится, сообщает компания. Оставить чаевые можно будет через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа.