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В Оренбурге задержали двух студентов техникума с наркотиками

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Оренбурге заметили двух молодых людей, выходящих из лесополосы. При виде сотрудников полиции молодые люди стали нервничать, один из них «сбросил сверток с неизвестным содержимым». После этого была вызвана следственно-оперативная группа, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сверток изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что в нем находились таблетированные вещества, содержащие в своем составе наркотическое средство — МДМА (экстази). Общая масса составила 35,91 г.

По информации ведомства, запрещенное вещество из тайника-закладки студентов техникума попросил забрать их знакомый. Он пообещал им за это 1,5 тыс. руб.

В отношении студентов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового. Также предусмотрено ограничение свободы до одного года либо без такового.

Руфия Кутляева

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