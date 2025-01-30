В Тольятти пожарные вынесли из горящей квартиры курящую женщину, ее собаку и кошку

Сегодня ночью, 30 января, в Тольятти в квартире многоэтажного дома произошел пожар. Предположительно, 43-летняя хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Прибывшие пожарные вынесли из квартиры находившуюся без сознания женщину, ее собаку и кошку.

«Хозяйку передали работникам скорой помощи, а животных забрали на передержку соседи»,— уточнили в ведомстве.

Пожар на площади 10 кв. м был ликвидирован силами 22 специалистов и 7 единиц техники.

Алексей Алексеев