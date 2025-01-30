Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о концепции ювелирной экспозиции в женевском выставочном центре Palexpo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GemGeneve Фото: GemGeneve

Готовь сани летом, а к выставке GemGeneve — зимой. Кроме шуток, в контексте непростой современной логистики лучше расскажу всем любителям и коллекционерам украшений об этом мероприятии в Швейцарии заранее. Независимая, камерная, не пускающая большие бренды выставка уже не раз попадала в мои обзоры. В 2025 году она пройдет с 8 по 11 мая, как обычно в женевском выставочном центре Palexpo.

И это уже девятая по счету выставка, но тут не надо путаться: появилась она не девять, а шесть лет назад, просто с определенного момента к традиционной майской решили добавить вторую в год — ноябрьскую. Темой новой выставки объявили Borders — «Границы».

«С 2018 года GemGenеve жонглирует всевозможными границами — от Индии до США, через Бразилию, Армению, Японию, Китай, принимая участников со всего мира. На выставке собираются люди, желающие поделиться и передать свои ноу-хау, опыт и любовь к драгоценностям и редким камням, GemGenеve — мероприятие, где профессионалы отрасли встречаются с коллекционерами и любителями ювелирного искусства, а также фондами и культурными учреждениями», — отмечают организаторы.

Справедливости ради, тут не просто громкие слова — на выставку приезжали эксперты Van Cleef и Cartier, и представители главных аукционных домов, и легенды вроде Жоэля-Артура Розенталя.

Анна Минакова